Курс валют в Україні 24 Жовтня нищівно заваляться на гривню, цифри на міжбанку здивують всіх

Так, курс валют 24 жовтня буде таким:

100 доларів – 2829,11 грн;

100 євро - 3354,9 грн.

Сто доларів, згідно з прогнозами НБУ, подорожчає на кілька пунктів. Торги на міжбанку відкриються з + 2,61 грн. До середини минулого дня валюта підскочила на 2,4 грн, а під кінець дня вирішила остаточно «добити» гривню.

Євро підскочить ще більше. Міжбанківські торги відкриються з +13,84 грн.

Що стосується російського рубля - він почне потихеньку ворушитися з»мертвої точки". Десять з них можна буде придбати за 3,6794 грн.

До цього ми розповідали, що епідемія китайського вірусу може позначитися на курсі долара. Як стверджує економіст Єгор Комов, у листопаді курс долара коливатиметься в межах 28,5-28,8 гривні (гривня втратить 20-30 копійок).

Крім епідемії, негативний вплив на курс валют може надати й затримка голосування депутатами Верховної Ради за бюджет на 2021 рік.

Однак різкого стрибка чекати не варто. Чиновники з НБУ будуть робити все можливе, щоб цифри в обмінниках не стали шоком для українців - долар дорожчатиме поступово.

Поверх на ці проблеми, на курс валют чинять тиск і сезонні фактори.

Нагадавши, долар насідає на гривню, НБУ здивував новими цифрами: що буде з курсом валют

Як Politeka писала, українців добили новими даними по прожитковому мінімуму, є тільки один вихід: "близько 75 доларів...»

Також Politeka повідомляла, що долар зірвався з ланцюга, НБУ здивував новим курсом валют: що буде з гривнею