Сотні скарг надходить до Нацбанку від українців, чиї рахунки для зарплати, пенсій або інших соціальних виплат виявилися заарештованими і, як наслідок, заблокованими

У НБУ пояснили, чому так відбувається, як уникнути подібної ситуації і що робити, якщо вже сталося. Про це передає Politeka.net з посиланням на Мінфін.

Найбільш частим питанням, яке задають скаржники, є: чи має банк право накласти арешт на особисті кошти клієнта, якщо він має кредитний борг (або неоплачені штрафи, аліменти або інші зобов'язання)?

НБУ роз'яснює, що підписуючи кредитний договір, українці погоджуються із зобов'язаннями про погашення тіла кредиту, включаючи комісію і відсотки. Якщо ж позичальник порушує, то установа має право звернутися до державного або приватного виконавця і до суду.

"Ці виконавчі органи можуть заарештувати кошти на вашому рахунку", - попереджають в НБУ.

Особливо українців турбує, чи можуть заарештувати рахунок із зарплатою, пенсією або соцвиплатами.

Зазначається, що банки можуть не мати технічної можливості виділити для так званих коштів цільового призначення окремий рахунок, а тому рахунок, який відкривається для зарплат, пенсій, стипендій тощо - за умовами банківського обслуговування, є звичайним поточним рахунком. Тобто це рахунок фізичної особи для власних потреб, на нього можуть зараховуватися будь-які кошти, а не тільки кошти цільового призначення.

Ось якраз на поточний рахунок арешт і можуть накласти.

Якщо ж банк все ж відкрив окремий рахунок виключно для зарахування цільових надходжень - все одно це не означає, що відрахування на погашення боргу за кредитом, штрафами або аліментами не будуть стягуватися.

"Стягнення з цільових виплат боржника здійснюється тими, хто власне, нараховує зарплату, пенсію, стипендію тощо на підставі документів від виконавців. Загальний розмір утримань може становити від 20 до 50 відсотків виплат, - йдеться в роз'ясненні. - Тобто на банківський рахунок надходить сума, з якої роботодавець (установа, організація і т.д.) вже утримав кошти на погашення боргу".

Якщо банк вже заарештував рахунок з цільовими коштами, то слід звернутися до органів виконавчої служби та надати документальне підтвердження того, що поточний рахунок використовується виключно для зарахування цільових виплат. Це може бути довідка бухгалтерії з місця роботи, навчання, соціального страхування, пенсійного фонду тощо.

Якщо виконавча служба не зніме арешт, то слід вирішувати питання в суді.

Щоб не потрапляти в такі непрості ситуації, НБУ радить уникати заборгованостей, нагадуючи, що, наприклад, кредит, який людина не в змозі вчасно "гасити", можна рекструктуризувати.

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