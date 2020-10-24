Повышение пенсий с декабря, кому светит надбавка: "570 гривен получат..."
В Украине проведут перерасчет максимальной и минимальной пенсии. Кроме того, планируется также повышение доплат за стаж сверх нормы. В частности пенсию повысят в декабре 2020 года. Размер минимальной пенсии вырастет на 57 гривен, а 570 грн получат за максимальную пенсию.
С 1 декабря 2020 года: минимальную пенсию повысят с 1712 до 1769 грн, максимальную – с 17 120 до 17 690 грн.
Пенсии урежут из-за карантина, коснется тысяч украинцев: "На 53%...", что надо знать
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Сейчас прибавка за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам составляет 17,1 грн, то уже через два месяца она увеличится до 17,6 грн.
Доллар и евро решили добить гривну: что будет с курсом валют после выходных, прогноз НБУ
Курс валют в Украине 24 октября сокрушительно обрушится на гривну, цифры на межбанке удивят всех
Так, курс валют 24 октября будет таким:
100 долларов – 2829,11 грн;
100 евро – 3354,9 грн.
Сто долларов, согласно прогнозам НБУ, подорожает на несколько пунктов. Торги на межбанке откроются с +2,61 грн. К средине прошлого дня валюта подскочила на 2,4 грн, а под конец дня решила окончательно «добить» гривну.
Арест счетов с зарплатами и пенсиями, в НБУ рассказали, что делать: "От 20 до 50% выплат..."
Сотни жалоб поступает в Нацбанк от украинцев, чьи счета для зарплаты, пенсий или других социальных выплат оказались арестованными и, как следствие, заблокированными.
НБУ разъясняет, что подписывая кредитный договор, украинцы соглашаются с обязательствами о погашении тела кредита, включая комиссию и проценты. Если же заемщик нарушает, то учреждение имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю и в суд.
Минздрав объявил об ужесточении карантина и новых "красных" зонах, полный список: что теперь будет
Украинский Минздрав изменил списки стран и населенных пунктов, которые входят в "красную" зону санитарно-эпидемической опасности
Согласно информации от пресс-службы, по сравнению с прошлой неделей в "красной" зоне стало на 7 стран больше, сейчас в нее входят 51 государство.
Польша, Хорватия и Грузия с 23 октября вошли в список наиболее опасных стран. В "красной зоне" остаются Великобритания, США, Швейцария, Франция, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения. Приезжая из этих стран в Украину, путешественникам необходимо предоставить свежий тест на китайский вирус или же пройти двухнедельную изоляцию.
Напомним, доллар наседает на гривну, НБУ удивил новыми цифрами: что будет с курсом валют
Как сообщала Politeka, выдача кредитов по-новому, какие изменения уготовили украинцам: "Не более одной минимальной зарплаты...".
Также Politeka писала, что пенсии урежут из-за карантина, коснется тысяч украинцев: "На 53%...", что надо знать