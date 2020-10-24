В Україні проведуть перерахунок максимальної та мінімальної пенсії

Крім того, планується також підвищення доплат за стаж понад норму. Зокрема пенсію підвищать у грудні 2020 року. Розмір мінімальної пенсії зросте на 57 гривень, а 570 грн отримають за максимальну пенсію, пише Обозреватель.

Зараз надбавка за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам становить 17,1 грн, то вже через два місяці вона збільшиться до 17,6 грн.

Варто відзначити, що українці, які зараз мають повний стаж, отримують як мінімум 2100 грн. На них фактично підвищення мінімальної пенсії не вплине, однак за рахунок зростання доплати їх виплати можуть незначно збільшитися.

Максимальну пенсію може отримати українець з 35 роками стажу і "білою" зарплатою в розмірі близько 53 тисяч гривень.

З 1 грудня 2020 року: мінімальну пенсію підвищать з 1712 до 1769 грн, максимальну – з 17 120 до 17 690 грн.

Також раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд відзвітував перед українцями про виділення нової частини коштів, яку спрямують на виплати. Так, чиновники відзвітували про те, що 23 жовтня Пенсійний фонд виділив, згідно із затвердженим графіком, чотири мільярди гривень. Всього з початку місяця на пенсії жовтня було виділено 39,3 млрд гривень.

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