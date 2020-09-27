Кандидатам від політичної партії «Перемога Пальчевського» у Київській області відмовляють у реєстрації

Броварська міська територіальна виборча комісія Броварського району Київської області відмовляє в реєстрації 12-ом кандидатам у депутати Броварської міської ради від політичної партії «Перемога Пальчевського».

ТВК в усний спосіб повідомила представника партії, що у 12 кандидатів взагалі відсутні заяви про згоду на балотування. Хоча згідно опису документів прийнятих ТВК чітко зазначено що 38 відповідних заяв були подані разом з іншими документами потрібними для реєстрації.

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Замість одноразових доплат пенсіонерам (як, наприклад, цього року було по 1000 гривень), влада задумалася над тим, щоб зробити подібну ініціативу постійною.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив нардеп Василь Мокан. За його словами регулярні доплати в розмірі 400 і 500 гривень отримають українці старше 75 і 80 років.

Так, у проекті бюджету на наступний рік передбачено 202 млрд грн - на виплату пенсій. З них 2,6 мільярда повинні бути для доплат пенсіонерам 75 і 80 років.

Масова затримка пенсій, в Україні виникли великі проблеми з виплатами: "ПФУ вже не може..."

В Україні можуть виникнути проблеми з пенсіями, адже у ПФУ великі борги перед казначейством.

Зокрема, станом на 1 вересня загальна заборгованість платників перед Пенсійним фондом (ПФУ) становить 20,5 млрд гривень. Тільки фізособи-підприємці не заплатили єдиних соціальних внесків на загальну суму близько 11 млрд гривень.

У 2021 році з держбюджету на фінансове забезпечення статей, пов'язаних з пенсійним забезпеченням, доведеться витратити 203,8 млрд гривень. Це рекордна сума, що виділяється в Україні на подібні цілі. Тому українців можуть залишити без виплат або ж почнуться затримки.

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Україні збираються боротися з нелегальними перевізниками.

Останнім часом Міністерство інфраструктури часто виступає з новими пропозиціями, які дуже швидко вводяться в дію. Не так давно з'явилася ініціатива провести реформу ринку таксі.

Розроблений законопроект спрямований на легалізацію ринку, а серед нововведень відповідного законопроекту-наявність патенту у перевізників. Тих, хто продовжить працювати "по чорному", чекає такий механізм контролю, як "контрольна закупівля" і штрафи.

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Курс валют в Україні 27 вересня приготується до підступного удару по гривні, їй буквально не залишать жодного шансу

Так, стодоларова купюра хоча і застигне, але вже з початку тижня "піддасть газу": торги на міжбанку відкриються з +1,86 гривні. Євро навпаки, у світлі цих подій вирішить "взяти удар на себе": на міжбанку зі старту він втратить 1,79 гривні.

Курс валют в Україні 27 вересня виглядатиме так:

100 доларів – 2824,87 грн;

100 євро-3289,42 грн.

Нагадаємо, що пенсії в Україні підвищать і проіндексують, в Кабміні озвучили плани: "40% від цієї зарплати…».

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