В Україні збираються боротися з нелегальними перевізниками

Останнім часом Міністерство інфраструктури часто виступає з новими пропозиціями, які дуже швидко вводяться в дію.

Не так давно з'явилася ініціатива провести реформу ринку таксі, пише видання УНН .

Як розповіла виданню старший юрист команди підтримки реформ Міністерства інфраструктури Ольга Глухова, розроблений законопроект спрямований на легалізацію ринку.

Вона зазначила, що серед нововведень відповідного законопроекту-наявність патенту у перевізників.

"Ми пропонуємо відійти від ліцензування, однак вводимо інший документ — патент, який, за умови дотримання всіх вимог, буде дозволяти прозоро працювати і отримувати „білий“ дохід. Вартість такого патенту встановлюється законопроектом. Наприклад, річний коштуватиме 1 мінімальну заробітну плату, встановлену на 1 січня. Уявіть, скільки на сьогодні нелегальних перевізників, - їх сотні тисяч — і яку суму зможе отримати бюджет, якщо хоча б частина таких "таксистів" почне працювати в легальному полі", - розповіла юрист.

Фахівець також звернула увагу, що тих, хто продовжить працювати "по чорному", чекає такий механізм контролю, як "контрольна закупівля" і штрафи.

"Реформа таксі передбачає також обов'язковий технічний огляд авто і дотримання вимог страхування", - зазначила юрист.

Крім того, за словами Глухової, законопроектом пропонується створити два відкритих реєстру, за допомогою яких будь-хто, у тому числі пасажир, матиме можливість перевірити легальність перевізника і провайдера інформаційних послуг.

"До речі, всі легальні на сьогодні перевізники, будуть внесені до відповідного реєстру автоматично", - додала вона.

Раніше ми повідомляли, що в Києві водій таксі відмовився надіти маску і висадив пасажирку, яка зажадала від нього дотримання вимог МОЗ.

Цією пасажиркою виявилася перший заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, нардеп Ольга Червакова, яка розповіла про ситуацію, що склалася на своїй сторінці в соцмережах.

За її словами, водій, заявив відмовився надягати маску, зупинив машину і висадив пасажирку.

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