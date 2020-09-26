В Україні збираються боротися з нелегальними перевізниками
Останнім часом Міністерство інфраструктури часто виступає з новими пропозиціями, які дуже швидко вводяться в дію.
Не так давно з'явилася ініціатива провести реформу ринку таксі, пише видання
Як розповіла виданню старший юрист команди підтримки реформ Міністерства інфраструктури Ольга Глухова, розроблений законопроект спрямований на легалізацію ринку.
Вона зазначила, що серед нововведень відповідного законопроекту-наявність патенту у перевізників.
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"Ми пропонуємо відійти від ліцензування, однак вводимо інший документ — патент, який, за умови дотримання всіх вимог, буде дозволяти прозоро працювати і отримувати „білий“ дохід. Вартість такого патенту встановлюється законопроектом. Наприклад, річний коштуватиме 1 мінімальну заробітну плату, встановлену на 1 січня. Уявіть, скільки на сьогодні нелегальних перевізників, - їх сотні тисяч — і яку суму зможе отримати бюджет, якщо хоча б частина таких "таксистів" почне працювати в легальному полі", - розповіла юрист.
Фахівець також звернула увагу, що тих, хто продовжить працювати "по чорному", чекає такий механізм контролю, як "контрольна закупівля" і штрафи.
"Реформа таксі передбачає також обов'язковий технічний огляд авто і дотримання вимог страхування", - зазначила юрист.
Крім того, за словами Глухової, законопроектом пропонується створити два відкритих реєстру, за допомогою яких будь-хто, у тому числі пасажир, матиме можливість перевірити легальність перевізника і провайдера інформаційних послуг.
"До речі, всі легальні на сьогодні перевізники, будуть внесені до відповідного реєстру автоматично", - додала вона.
Раніше ми повідомляли, що в Києві водій таксі відмовився надіти маску і висадив пасажирку, яка зажадала від нього дотримання вимог МОЗ.
Цією пасажиркою виявилася перший заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, нардеп Ольга Червакова, яка розповіла про ситуацію, що склалася на своїй сторінці в соцмережах.
За її словами, водій, заявив відмовився надягати маску, зупинив машину і висадив пасажирку.
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