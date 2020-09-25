Пенсии в Украине обещают повысить уже с нового года, и это будет не единичное повышение

Глава Министерства социальной политики Марина Лазебная в эфире Украинского радио рассказала, что в ведомстве создали календарь повышения пенсий, согласно котором выплаты пенсионерам должны расти вместе с минимальной зарплатой украинцев.

Первое повышение пенсии ожидается уже 1 января 2021 года. Как известно, с нового года в Украине повысят минималку. Она вырастит до 6000 гривен. Как объяснила Лазебная, пропорционально зарплатам будут расти и пенсии.

«В январе повышается минимальная зарплата, и есть стандарт, 40% от этой зарплаты, будет 6 тыс. грн. Это стандарт минимальной пенсий для людей 65 лет при полном стаже. Вот мы уже знаем, что с января минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн», - отметила она.

В марте, по плану повышений запланирована индексация пенсий. На сколько вырастет пенсия будет решаться в феврале 2021 года.

Отмечается, что Кабмин уже утвердил программу повышения пенсий на 2021 год. Теперь эту программу должны учесть при утверждении бюджета, ведь люди должны знать, на какие повышения они могут рассчитывать.

Добавим, что с 1 декабря после повышения социальных стандартов пенсии в Украине станут выше примерно у 3 миллионов человек.

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