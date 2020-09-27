Кандидатам от политической партии «Победа Пальчевского» в Киевской области отказывают в регистрации
Броварская городская территориальная избирательная комиссия Броварского района Киевской области отказывает в регистрации 12-м кандидатам в депутаты Броварского городского совета от политической партии «Перемога Пальчевського».
ТИК устно уведомила представителя партии, что у 12 кандидатов вообще отсутствуют заявления о согласии на баллотирование. Хотя согласно описи документов, принятых ТИК, четко указано что 38 соответствующих заявлений были поданы вместе с другими документами нужными для регистрации.
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Новые доплаты пенсионерам каждый месяц, в Раде сообщили важную деталь: "400 и 500 гривен получат...".
Вместо одноразовых доплат пенсионерам (как, к примеру, в этом году было по 1000 гривен), власти задумались над тем, чтобы сделать подобную инициативу постоянной.
Об этом заявил нардеп Василий Мокан. По его словам регулярные доплаты в размере 400 и 500 гривен получат украинцы старше 75 и 80 лет.
Так, в проекте бюджета на следующий год предусмотрен 202 млрд грн - на выплату пенсий. Из них 2,6 миллиарда должны быть для доплат пенсионерам 75 и 80 лет.
Массовая задержка пенсий, в Украине возникли крупные проблемы с выплатами: "ПФУ уже не может..."
В Украине могут возникнуть проблемы с пенсиями, ведь у ПФУ большие долги перед казначейством.
В частности, по состоянию на 1 сентября общая задолженность плательщиков перед Пенсионным фондом (ПФУ) составляет 20,5 млрд гривен. Только физлица-предприниматели не заплатили единых социальных взносов на общую сумму около 11 млрд гривен.
В 2021 году из госбюджета на финансовое обеспечение статей, связанных с пенсионным обеспечением, придется потратить 203,8 млрд гривен. Это рекордная сумма, выделяемая в Украине на подобные цели. Поэтому украинцев могут оставить без выплат или же начнутся задержки.
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В Украине собираются бороться с нелегальными перевозчиками.
В последнее время Министерство инфраструктуры часто выступает с новыми предложениями, которые очень быстро вводятся в действие. Не так давно появилась инициатива провести реформу рынка такси.
Разработанный законопроект направлен на легализацию рынка. Среди нововведений соответствующего законопроекта — наличие патента у перевозчиков. Тех, кто продолжит работать "по черному", ждет такой механизм контроля, как контрольная закупка и штрафы.
Доллар готовит сокрушительный удар по гривне, НБУ предупредил украинцев: что будет с курсом валют.
Курс валют в Украине 27 сентября приготовится к коварному удару по гривне, ей буквально не оставят ни единого шанса.
Так, стодолларовая купюра хотя и застынет, но уже с начала недели "поддаст газу": торги на межбанке откроются с +1,86 гривны. Евро наоборот, в свете этих событий решит "взять удар на себя": на межбанке со старта он потеряет 1,79 гривны.
Курс валют в Украине 27 сентября будет выглядеть так:
- 100 долларов – 2824,87 грн;
- 100 евро – 3289,42 грн.
Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, что будет с пенсиями в 2021 году.
Также Politeka писала о полном отказе от налички, монет и банкнот, которые перестанут существовать.