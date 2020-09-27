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Кандидатам от политической партии «Победа Пальчевского» в Киевской области отказывают в регистрации

Броварская городская территориальная избирательная комиссия Броварского района Киевской области отказывает в регистрации 12-м кандидатам в депутаты Броварского городского совета от политической партии «Перемога Пальчевського».

ТИК устно уведомила представителя партии, что у 12 кандидатов вообще отсутствуют заявления о согласии на баллотирование. Хотя согласно описи документов, принятых ТИК, четко указано что 38 соответствующих заявлений были поданы вместе с другими документами нужными для регистрации.

Новые доплаты пенсионерам каждый месяц, в Раде сообщили важную деталь: "400 и 500 гривен получат...".

Вместо одноразовых доплат пенсионерам (как, к примеру, в этом году было по 1000 гривен), власти задумались над тем, чтобы сделать подобную инициативу постоянной.

Об этом заявил нардеп Василий Мокан. По его словам регулярные доплаты в размере 400 и 500 гривен получат украинцы старше 75 и 80 лет.

Так, в проекте бюджета на следующий год предусмотрен 202 млрд грн - на выплату пенсий. Из них 2,6 миллиарда должны быть для доплат пенсионерам 75 и 80 лет.

Массовая задержка пенсий, в Украине возникли крупные проблемы с выплатами: "ПФУ уже не может..."

В Украине могут возникнуть проблемы с пенсиями, ведь у ПФУ большие долги перед казначейством.

В частности, по состоянию на 1 сентября общая задолженность плательщиков перед Пенсионным фондом (ПФУ) составляет 20,5 млрд гривен. Только физлица-предприниматели не заплатили единых социальных взносов на общую сумму около 11 млрд гривен.

В 2021 году из госбюджета на финансовое обеспечение статей, связанных с пенсионным обеспечением, придется потратить 203,8 млрд гривен. Это рекордная сумма, выделяемая в Украине на подобные цели. Поэтому украинцев могут оставить без выплат или же начнутся задержки.

Украинцев прижмут новыми штрафами, Кабмин решил резко ужесточить правила поездок: кто в зоне риска

В Украине собираются бороться с нелегальными перевозчиками.

В последнее время Министерство инфраструктуры часто выступает с новыми предложениями, которые очень быстро вводятся в действие. Не так давно появилась инициатива провести реформу рынка такси.

Разработанный законопроект направлен на легализацию рынка. Среди нововведений соответствующего законопроекта — наличие патента у перевозчиков. Тех, кто продолжит работать "по черному", ждет такой механизм контроля, как контрольная закупка и штрафы.

Доллар готовит сокрушительный удар по гривне, НБУ предупредил украинцев: что будет с курсом валют.

Курс валют в Украине 27 сентября приготовится к коварному удару по гривне, ей буквально не оставят ни единого шанса.

Так, стодолларовая купюра хотя и застынет, но уже с начала недели "поддаст газу": торги на межбанке откроются с +1,86 гривны. Евро наоборот, в свете этих событий решит "взять удар на себя": на межбанке со старта он потеряет 1,79 гривны.

Курс валют в Украине 27 сентября будет выглядеть так:

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, что будет с пенсиями в 2021 году.

Также Politeka писала о полном отказе от налички, монет и банкнот, которые перестанут существовать.