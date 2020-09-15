Карантин и пандемия вируса серьезно повлияла на рынок наличных средств

Об этом пишет Bloomberg.

Так, в Швеции всерьез рассматривают возможность отказа от наличных денег и монет.

Такая ситуация сложилась из-за пандемии и карантина, поэтому правительство страны хочет на законодательном уровне уладить этот вопрос.

Отказ от налички может усложнить злоумышленникам такие махинации как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов. Но в Центробанке не исключают, что переход на цифровую валюту может причинить гораздо больше вреда, чем обычные ограбления банков.

По информации банка Klarna AB, что 73% платежей клиентов с помощью карт сейчас бесконтактные. До пандемии китайского вируса этот показатель был на уровне 63%.

Более того, в Швеции на сегодняшний день в обращении денег меньше, чем в любой другой стране мира – примерно на 1% от ВВП. В качестве примера: в США этот показатель составляет 8%, а в ЕС – более 10%.

“Если свет погаснет, нам нужно располагать достаточными денежными средствами в этой стране, чтобы мы могли вернуться к использованию наличных, если возникнут серьезные проблемы. Нам нужно определить законное платежное средство, пригодное для цифровой эры”, – подчеркнули в Центробанке Швеции, анализируя возможный возрат к наличным деньгам.

Также правительству Швеции нужно разработать законодательство, требующее от банков и бизнеса “поддерживать определенную форму минимальной состоятельности” для проведения физических операций наличными.

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