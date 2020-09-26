Українцям представили інформаційний календар підвищень пенсій
Як передає Politeka.net, відповідні дані з'явилися на сайті Мінсоцполітики.
За словами Марини Лазебної, ця інформація дасть можливість українцям розуміти в якому розмірі і на що саме закладені кошти в бюджеті.
"Люди не повинні бути в "підвішеному стані", ставати жертвами інформаційних маніпуляцій і безвідповідальних обіцянок. Я абсолютно впевнена, що інформація про рішення уряду повинна бути прозорою і доступною для людей, тільки так вибудовується довіра в суспільстві ", - зазначила міністр.
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Згідно з даними, не підвищення пенсії в 2021 році можуть розраховувати близько 10 мільйонів пенсіонерів, а саме підвищення буде проходити в 5 етапів для різних категорій.
Так, в осіб старше 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 виросте на 500 гривень, і вони отримуватимуть не менше 2600 гривень.
Також продовжиться програма доплат для пенсіонерів старше 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років, і почнеться програма для пенсіонерів старше 75 років з повним стажем. У календарі відображені дати індексації пенсій та перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.
Раніше експерт Лідія Ткаченко озвучила прогноз, згідно з яким в Україні піднімуть пенсійний вік.
Експерт зазначила, в 2021 році кількість пенсіонерів почне різко зростати, а число платників - знижуватися. На наступний рік також заплановано завершення поступового підвищення пенсійного віку для жінок - вони виходитимуть на заслужений відпочинок в 60, як і чоловіки, і це спровокує різкий стрибок кількості пільговиків, які претендують на виплати від держави.
Нагадаємо, що пенсії в Україні різко зростуть, названі терміни і суми виплат
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