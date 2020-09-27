В Україні можуть виникнути проблеми з пенсіями, адже у ПФУ великі борги перед казначейством

Зокрема, станом на 1 вересня загальна заборгованість платників перед Пенсійним фондом (ПФУ) становить 20,5 млрд гривень. Тільки фізособи-підприємці не заплатили єдиних соціальних внесків на загальну суму близько 11 млрд гривень.

Про це повідомляє Комітет з питань соціальної політики Верховної Ради.

У 2021 році з держбюджету на фінансове забезпечення статей, пов'язаних з пенсійним забезпеченням, доведеться витратити 203,8 млрд гривень. Це рекордна сума, що виділяється в Україні на подібні цілі.

Ситуацію робить ще більш серйозною та обставина, що Держказначейство вже не може давати позики Пенсійному фонду, оскільки є заборгованість за виданими раніше позиками.

За словами Голови Комітету з питань соціальної політики ВР Галини Третьякової, навіть враховуючи постійне дотування ПФУ, держава досі не має контролю за діяльністю, управлінням і стратегією розвитку Пенсійного фонду України.

Крім того, ще одна причина дефіциту грошей у Пенсійному фонді - скорочення кількості легально найнятих працівників на українських підприємствах. Так, з липня 2019-го по липень 2020 року відбулося зменшення на 565 тис. осіб.



В результаті цього лише за перше півріччя 2020-го року дефіцит ПФУ збільшився з 23 до 34 млрд гривень, тому українців можуть залишити без виплат або ж почнуться затримки.

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