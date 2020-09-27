Курс валют в Україні 27 вересня приготується до підступного удару по гривні, їй буквально не залишать жодного шансу
Так, стодоларова купюра хоча і застигне, але вже з початку тижня «піддасть газу»: торги на міжбанку відкриються з +1,86 гривні.
Євро навпаки, у світлі цих подій вирішить "взяти удар на себе": на міжбанку зі старту він втратить 1,79 гривні.
Курс валют в Україні 27 вересня виглядатиме так:
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- 100 доларів – 2824,87 грн;
- 100 євро-3289,42 грн.
Відігратися гривня вирішить на російському рублі, який можна буде купити за 3,6614 грн.
До цього ми розповідали, що в МВФ недооцінює українську економіку і прогнозує їй мінімальне зростання
Так, фонд прогнозував курс долара у 2020 році на рівні 30 грн/$. Сьогодні гривня знаходиться на своєму мінімумі в цьому році – 28,24 грн/$.
У своєму квітневому звіті МВФ прогнозував, що економіка України впаде у 2020 році на 7,7%. Але в червні західні партнери вирішили переглянути прогноз в гіршу сторону-8,2% падіння в цьому році й лише 1,1% зростання в наступному.
За прогнозами МВФ, інфляція у 2020 році буде на рівні 7,7%, а в наступному - 5,6%. Кабмін, своєю чергою, закладав у бюджет зростання цін на продукти й послуги на рівні 7,3%.
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Як повідомляла Politeka, НБУ терміново звернувся до українців: можна позбутися всіх грошей.
Також Politeka писала про повну відмову від готівки, монет і банкнот, які перестануть існувати.