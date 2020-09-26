Замість одноразових доплат пенсіонерам (як, наприклад, цього року було по 1000 гривень), влада задумалася над тим, щоб зробити подібну ініціативу постійною

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив нардеп Василь Мокан. За його словами регулярні доплати в розмірі 400 і 500 гривень отримають українці старше 75 і 80 років.

Так, у проекті бюджету на наступний рік передбачено 202 млрд грн - на виплату пенсій. З них 2,6 мільярда повинні бути для доплат пенсіонерам 75 і 80 років.

"Пенсіонерам від 80 років вже зараз здійснюються виплати під час карантину, а 75+ це нова програма, яка з 2021 року запланована на реалізацію — плюс 400 і 500 гривень. Доплати будуть на постійній основі. Були одноразові виплати під час карантину по тисячі гривень для підтримки найбільш соціально вразливих категорій населення. А ці 500 і 400 заплановані на 2021 рік, і робиться все, щоб це було на постійній основі", - повідомив народний обранець.

Крім того, Мокан нагадав про індексацію пенсій 1 березня 2021 року. За його словами, цю дату пропонується встановити на законодавчому рівні - щоб вона стала регулярною датою для індексації.

Раніше ми повідомляли, розкриті нюанси впровадження системи накопичувальних пенсій в Україні. Про це розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна. За її словами, солідарну і накопичувальну систему можуть з'єднати - щоб не тільки роботодавці, а й потенційні пенсіонери робили внески до бюджету зі свого доходу.

За словами міністра, наприклад, щомісяця українець і його роботодавець будуть робити по 2 внески - в перший рік – 2% із зарплати працівника і 2% - від роботодавця.

Нагадаємо, що пенсії в Україні підвищать і проіндексують, в Кабміні озвучили плани: "40% від цієї зарплати…»

А ще Politeka повідомляла, що з пенсій українців вираховуватимуть половину, з'явилося пояснення від ПФУ: "на відшкодування..."