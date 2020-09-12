НБУ не пощадив гривню, курс валют після вихідних різко зміниться: чого чекати від долара

Курс валют в Україні 12 вересня спровокує паніку на ринку, адже після вихідних долар і євро «зірвуться з ланцюга».

Так, долар застигне, проте початок наступного тижня почне з +6,57 гривні. Передбачається, що він і далі буде набирати вагу.

Євро ж перескочить через "психологічний бар'єр", додавши зі старту 9,87 гривні.

Курс валют в Україні 12 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2783,46 грн;

100 євро - 3296,87 грн.

Українців обклали новими штрафами, в Кабміні зробили роз'яснення: кому доведеться платити

В уряді розкрили нові штрафи для деякої категорії українців.

Так, Кабмін прийняв документ, який вносить зміни до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу.

За словами заступника голови Мінекокомрозвитку Тараса Висоцького, штрафи були збільшені, оскільки місцеві бюджети недоотримують кошти від плати за використання землі.

«...Уряд запроваджує ефективний механізм боротьби з порушниками земельного законодавства, збільшивши розрахунок збитків, орієнтовно, втричі. Це зробить порушення земельного законодавства економічно невигідним", - пояснив він під час засідання.

Українцям приготували нове підвищення пенсій, хто отримуватиме більше грошей: "до 2600 гривень..."

До кінця 2020 року українцям повинні підвищити пенсії ще кілька разів.

У зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень, з 1 вересня 14% пенсіонерів підвищили і пенсійні виплати.

Такий привілей отримали 1,6 мільйона громадян старше 65 років, які накопичили повний страховий стаж (35 років у чоловіків і 30 років у жінок), але при цьому не працюють і отримують мінімальну суму - 1712 гривень. Відповідно до закону, виплати таких пенсіонерів не можуть бути менше 40% від "мінімалки". З початку осені поточного року пенсіонери цієї категорії повинні отримувати не менше двох тисяч гривень.

Крім того, в грудні 2020 року Мінсоцполітики обіцяє підвищити українцям прожитковий мінімум (вже втретє за рік). Це торкнеться всіх категорій населення, включаючи пенсіонерів.

Жорсткі правила податків на нерухомість в Україні, коли доведеться платити: «починаючи з першого…»

Українські чиновники вирішили розповісти про те, коли і скільки потрібно буде заплатити податку новому власнику нерухомості.



Так, у разі переходу права власності від одного власника до іншого, протягом календарного року податок нараховується для старого власника. Починаючи з першого січня по початок того місяця, коли припинилося право власності на вказаний об'єкт.

Для нового власника сума податку буде нараховуватися починаючи з місяця, в якому він придбав таке право.

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