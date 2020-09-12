В правительстве раскрыли новые штрафы для некоторой категории украинцев

Как передает Polieka.net, об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

Соответствующуу постановление было утверждено во время заседания правительства.

Так, Кабмин принял документ, который вносит изменения в Методику определения размера вреда, причиненного вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова без специального разрешения.

По словам замглавы Минэкокомразвития Тараса Высоцкого, штрафы были увеличены, поскольку местные бюджеты недополучают средства от платы за использование земли.

«На сегодняшний день некоторые сельхозпроизводители нарушают порядок использования земельных участков – возделывание пастбищ, самовольный захват государственных земель, так как действующий расчет ущерба, причиненного государству, не превышает доходов от использование земель. Кроме того, местные бюджеты недополучают средства от платы за землю. Правительство вводит эффективный механизм борьбы с нарушителями земельного законодательства, увеличив расчет убытков, ориентировочно, в три раза. Это сделает нарушение земельного законодательства экономически невыгодным», – объяснил он во время заседания.

Утверждение Кабмином постановление предусматривает следующие нововведения:

увеличивает размеры сумм среднегодового дохода от использования земель по целевому назначению;

увеличивает среднегодовой дополнительный доход, который был получен после фактического использования земельных участков не по целевому назначению;

документ также уменьшает нормативные потери от уничтожения почвенного покрова без специального разрешения, которые используются при расчете размера ущерба, причиненного вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова без специального разрешения;

также постановление вносит изменения в Методику в части порядка применения коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель, который используются при расчете размера вреда, который могут приченить в ходе самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова без специального разрешения.

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