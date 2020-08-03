В Украине налог на аренду квартир собираются изменить

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №3928 нардепов от "Слуги народа" предусматривает сокращение налогов в два раза – с 18% до 9%, передает "Обозреватель".

Ожидается, что это позволит вывести рынок, который на 90% скрывается от налогооблажения, из тени.

В Ассоциации риелторов соглашаются, что львиная доля рынка находится в тени и ситуацию нужно исправлять. Но вот как этого добиться – вопрос непростой. По словам экспертов, начать можно, со снижения налога. А вот дальше проконтролировать, заплатил налог человек или нет, очень сложно. Чтобы проверить, это нужно делать "контрольную закупку", арендовать жилье, жить в нем, исправно платить и через год прийти с проверкой и убедиться, заполнил ли владелец годовую декларацию о доходах и уплатил ли налог.

Согласно новому законопроекту больше всего требований будет к риелторам. Предусмотрено создание единой федерации, куда привлекут всех желающих риелторов. Именно эта федерация будет выдавать сертификаты, которые дадут возможность работать на рынке недвижимости.

Авторы законопроекта отмечают, что нужно обезопасить украинцев, которые снимают и покупают жилье (с помощью доступа к информации о недвижимости), и обязать риелторов нести ответственность за нарушения закона.

Риелтор Максим Бабуряк отмечает, что если все арендодатели начнут платить налоги, это отобразится и на месячных платежах.

"Сами, разумеется, все затраты арендодатели нести не будут. Как и в любой другой ситуации, решение будут принимать исходя из договоренностей между арендатором и арендодателем. Но, думаю, пока об этом говорить слишком рано", - говорит эксперт.

Также специалисты прогнозируют, что снижение налогов без усиления контроля может привести не к детенизации, а к сокращению поступлений в бюджет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине размер налога на недвижимость составляет до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы.

В текущем году нужно заплатить за 2019 год и размер минималки для расчета процента также учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4173 грн, значит, платить нужно до 62,5 грн за каждый "лишний" квадрат.

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