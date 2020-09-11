Украинские чиновники решили рассказать о том, когда и сколько нужно будет заплатить налога новому владельцу недвижимости

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ГНС в Волынской области.

Так, в случае перехода права собственности от одного владельца к другому, в течение календарного года налог начисляется для старого владельца. Начиная с первого января по начало того месяца, когда прекратилось право собственности на указанный объект.

Для нового владельца сумма налога будет начисляться начиная с месяца, в котором он приобрел такое право.

Кроме того, чиновники рассказали о том, что налогоплательщики имеют право на обращение с письменным заявлением в контролирующий орган по месту жительства для проведения сверки данных относительно:

Объектов жилой/нежилой недвижимости и их доли, которые находятся в собственности человека;

Размера обще площади;

Права на использование льготы при уплате налога;

Размера налоговой ставки;

Суммы начисленного налога.

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Так, все зависит от степени родства. К примеру, нулевым налогом облагаются объекты наследства, которые были унаследованы членами семьи первой и второй степени родства.

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