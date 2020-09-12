Курс валют в Украине 12 сентября спровоцирует панику на рынке, ведь после выходных доллар и евро «сорвутся с цепи»
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.
Так, доллар застынет, однако начало следующей недели начнет с +6,57 гривны. Предполагается, что он и дальше будет набирать вес.
Евро же перескочит через «психологический барьер», добавив со старта 9,87 гривны.
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Курс валют в Украине 12 сентября будет выглядеть следующим образом:
- 100 долларов – 2783,46 грн;
- 100 евро – 3296,87 грн.
На этом фоне подскочит и российский рубль, десять из которых можно будет купить за 3,7066 грн.
До этого мы рассказывали, что денежная масса в Украине немного подросла.
Так, в августе текущего года она возросла на 0,7% (до 1 трлн 676,923 млрд грн). В свою очередь, резервные средства за прошлый месяц увеличились до 562,323 млрд грн (на 2,4%).
По оперативным данным Нацбанка, объем наличных денег в обращении в июле увеличился до 462,197 млрд гривен (на 3% ), с начала года – на 20,2% (с 384,366 млрд гривен).
В прошлом году денежная база выросла с 435,798 млрд гривен до 477,491 млрд гривен (на 9,6% ), денежная масса в 2019-м увеличилась с 1 277,6 млрд до 1 438,311 млрд гривен (на 12,3%).
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