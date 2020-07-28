Украинцев предупредили о больших штрафах в случае просрочек по оплате налога на недвижимость

Об этом пишет тематическое издание finance.ua.

Как известно, до 1 июля украинцам разослали от налоговой уведомление об уплате налога на недвижимость за прошлый год.

Этот документ присылают по месту регистрации. Но если плательщик сменил место регистрации и не сообщил об этом в налоговую, и не проживает по месту регистрации, то он останется без уведомления о налогах.

Стоит отметить, что налог на недвижимость платят физические лица – собственники жилой недвижимости, если площадь жилья, находящегося в их собственности, превышает установленный лимит – льготную площадь (независимо от количества объектов)

Налог придется оплачивать тем украинцам, если площадь недвижимости превышает установленный лимит. Например, если площадь квартиры 80 квадратных метров, то налог будет начислен на 20 "квадратов".

Но украинцам не стоит забывать, что за просрочку по оплате налогов предусмотрены большие штрафы:

при задержке до 30 календарных дней (включительно), следующих за последним днем срока уплаты денежного обязательства, – 10% суммы налогового долга;

при задержке более 30 календарных дней – 20% погашенной суммы налогового долга.

Ранее мы рассказывали, что украинцам хотят увеличить налоги на недвижимость. Так, уже в этом году за каждый лишний квадрат недвижимости предусмотрен налог в размере до 62,5 грн. В следующем году его повысят - до 70,8 грн за квадратный метр.

Важно отметить, что налог на недвижимость платится за минувший год и зависит от размера минимальной зарплаты. Его максимальная ставка - 1,5% минималки.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

Также Politeka писала, что Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина.