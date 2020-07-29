Экономический кризис и карантин серьезно ударили по рынку недвижимости

Об этом пишет Главком.

С начала действия ограничительных мер квадратный метр в новостройках Киева стоил 25 тысяч гривен.

Но осенью 2020 года ситуация на рынке недвижимости серьезно изменится.

«Если сегодня прийти к застройщику, то можно договориться о персональных скидках – их размер будет зависеть от самого застройщика, его ситуации и состояния объекта строительства, но уже осенью мы увидим явное снижение цен на городскую недвижимость», – утверждает эксперт Валерий Захаров.

Как утверждает брокер, из-за карантина в Украине вырос спрос на ближайшие пригороды, где наиболее востребованы малоэтажные дома клубного формата.

«Массовая миграция в пригород и загород окажет ценовое давление на стоимость квартир в Киеве – в зависимости от объекта цены просядут до 30%. Кроме того, за последний год у девелоперов и без кризиса существенно снизилось количество сделок, поэтому чтобы поддерживать свою ликвидность, они будут готовы идти на уступки и давать скидки», – предупреждает украинцев эксперт.

Захаров также уверен, что из-за кризиса и карантина некоторые несистемные застройщики обанкротятся.

"Сейчас мы находимся в ситуации, напоминающей 2008 год – только может быть еще хуже, потому что масштабы нашего рынка стали больше, а грядущий кризис снова затронет весь мир", - резюмировал он в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что украинцам хотят увеличить налоги на недвижимость. Так, уже в этом году за каждый лишний квадрат недвижимости предусмотрен налог в размере до 62,5 грн. В следующем году его повысят - до 70,8 грн за квадратный метр.

Важно отметить, что налог на недвижимость платится за минувший год и зависит от размера минимальной зарплаты. Его максимальная ставка - 1,5% минималки.

Напомним, налоги и штрафы за недвижимость в Украине, кому придется платить

Также Politeka писала, что украинцев заставят платить налог на недвижимость, что нужно знать: "Если квартира меньше 60..."