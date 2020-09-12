НБУ не пощадил гривну, курс валют после выходных резко переменится: чего ждать от доллара

Курс валют в Украине 12 сентября спровоцирует панику на рынке, ведь после выходных доллар и евро «сорвутся с цепи».

Так, доллар застынет, однако начало следующей недели начнет с +6,57 гривны. Предполагается, что он и дальше будет набирать вес.

Евро же перескочит через «психологический барьер», добавив со старта 9,87 гривны.

Курс валют в Украине 12 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2783,46 грн;

100 евро – 3296,87 грн.

Украинцев обложили новыми штрафами, в Кабмине сделали разъяснение: кому придется платить

В правительстве раскрыли новые штрафы для некоторой категории украинцев.

Так, Кабмин принял документ, который вносит изменения в Методику определения размера вреда, причиненного вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова без специального разрешения.

По словам замглавы Минэкокомразвития Тараса Высоцкого, штрафы были увеличены, поскольку местные бюджеты недополучают средства от платы за использование земли.

«...Правительство вводит эффективный механизм борьбы с нарушителями земельного законодательства, увеличив расчет убытков, ориентировочно, в три раза. Это сделает нарушение земельного законодательства экономически невыгодным», – объяснил он во время заседания.

Украинцам приготовили новое повышение пенсий, кто будет получать больше денег: "до 2600 гривен тем..."

До конца 2020 года украинцам должны повысить пенсии еще несколько раз.

В связи с увеличением минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен, с 1 сентября 14% пенсионеров повысили и пенсионные выплаты.

Такую привилегию получили 1,6 миллиона граждан старше 65 лет, которые накопили полный страховой стаж (35 лет у мужчин и 30 лет у женщин), но при этом не работают и получают минимальную сумму - 1712 гривен. Согласно закону, выплаты таких пенсионеров не могут быть меньше 40% от "минималки". С начала осени текущего года пенсионеры этой категории должны получать не менее двух тысяч гривен.

Кроме того, в декабре 2020 года Минсоцполитики обещает повысить украинцам прожиточный минимум (уже третий раз за год). Это коснется всех категорий населения, включая пенсионеров.

Жесткие правила налогов на недвижимость в Украине, когда придется платить: «Начиная с первого…»

Украинские чиновники решили рассказать о том, когда и сколько нужно будет заплатить налога новому владельцу недвижимости.



Так, в случае перехода права собственности от одного владельца к другому, в течение календарного года налог начисляется для старого владельца. Начиная с первого января по начало того месяца, когда прекратилось право собственности на указанный объект.

Для нового владельца сумма налога будет начисляться начиная с месяца, в котором он приобрел такое право.

Напомним, новый налог коснется недвижимости украинцев: в Раде раскрыли, сколько и за что сдерут

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