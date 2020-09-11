До конца 2020 года украинцам должны повысить пенсии еще несколько раз

Как сообщает Politeka.net, в связи с увеличением минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен, с 1 сентября 14% пенсионеров повысили и пенсионные выплаты.

Такую привилегию получили 1,6 миллиона граждан старше 65 лет, которые накопили полный страховой стаж (35 лет у мужчин и 30 лет у женщин), но при этом не работают и получают минимальную сумму - 1712 гривен. Согласно закону, выплаты таких пенсионеров не могут быть меньше 40% от "минималки". С начала осени текущего года пенсионеры этой категории должны получать не менее двух тысяч гривен.

Кроме того, в декабре 2020 года Минсоцполитики обещает повысить украинцам прожиточный минимум (уже третий раз за год). Это коснется всех категорий населения, включая пенсионеров. По закону, минимальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума. Так с 1 декабря она вырастет до 1769 гривен примерно у 30% украинских пенсионеров.

Кроме того, размер пенсионных выплат у некоторых граждан будет выше за счет надбавок, которые рассчитываются по прожиточному минимуму. Например, у инвалидов войны зависимости от группы выплаты увеличатся на 205-370 гривен, у инвалидов ЧАЭС – на 128-162 гривен, у участников боевых действий – на 93 гривны. Кроме того, все упомянутые категории получат дополнительные прибавки в размере 8,5-28,5 гривен.

А в 2021 году Кабмин анонсировал повышение до 2,6 тысячи гривен в связи с очередным ростом "минималки" тем, кто достиг возраста 65 лет и старше.

Напомним, украинцы будут платить за вторую пенсию, Шмыгаль назвал дату: "Доплаты планируются с...".

Как сообщала Politeka, начисление пенсий, украинцев предупредили о серьезных нововведениях: "Доказать свой стаж...".

Также Politeka писала, что полмиллиона жителей ОРДЛО получают украинскую пенсию.