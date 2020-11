Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвалилась жарким домашним отдыхом в постели с пиццей

После того, как девушка рассказала, что отправилась в больницу в собственный день рождения, она не публиковала больше новых кадров и не рассказывала о том, как провела этот день с возлюбленным. Тем не менее, на фан-аккаунтах начали поздравлять модель и делиться лучшими ее фото за последнее время.

Многим понравился домашний кадр с Омович, которая позировала в постели рядом с двумя коробками пиццы с различной начинкой. При этом девушка не стала стесняться и потянула за декольте топа для более смелого кадра.

Примечательно также и то, что стройная красотка весит при росте 170+ см всего 45 килограмм, любит суши и пиццу, которую нередко рекламирует. Отметим также, что в своем блоге Алена заявляет: она в остальное время питается правильно и это залог ее успешного поддержания веса.

Вот что пишут в сети:

«Просто шикарная фигура😍; But they are all super hot!!; Вы посмотрите на неё, ну совсем уже!!! Что в ней красивого ?? Что ???? Вот пусть ответит хоть один человек что здесь красивого?; Алён у вас же красивая и так фигура , зачем вы талию еще больше уменьшаете ??; Да ну нах баба яга😢; какой у тебя рост?; y sensual, bellísima🌹🌹🌹; Замечательно выглядишь; Ненавижу такая худая девушка; груди заморозились 😂; Не естественная! Перебор с пластикой и фотошопом😱».

Также мы писали, что недавно Омович в свой день рождения рассказала, как заболела и даже попала в больницу вместо того, чтобы отправиться на отдых. По этому поводу на фан-аккаунтах, посвященным звезде и ее модельным фотосессиям, тут же начали появляться яркие фото с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Один из таких кадров разделил пользователей сети во мнениях. Одни начали говорить, что поздравляют девушку с праздником и желают ей быть сильной, а также не расстраиваться из-за упущенного праздника, другие же раскритиковали Алену за неестественно выпяченную грудь в короткой маечке.

Как известно, девушка ранее сделала себе бюст и увеличила тот с нулевого до шестого размера, поэтому кадры Омович всегда вызывают бурную реакцию в сети.

