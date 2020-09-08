Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, поразила видом на отдыхе

На фото Омович позировала в белье на кресле. Звезда соблазнительно выгнулась и задрала одну ногу, демонстрируя идеальную талию. На фоне можно увидеть панорамное окно и море, что сделало кадр максимально жарким и летним. Алена оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не комментировали публикацию и не ставили лайки, так как звезда выбросила кадры в сторис Инстаграм.

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович показала себя в роскошном платье.

Модель надела очень короткое обтягивающее платье ярко синего цвета. Девушка устроила жаркое дефиле прямо в центре Киева. Она прошлась модельной походкой, продемонстрировав свои невероятные ножки и аппетитную грудь.

«Нереальная!», «Дааа! 100% Красота», «Вульгарно очень. Красивые ноги видно даже в брюках...», «Да, красивое платье для прекрасной леди», «Красотка», «Вам все идёт)», «Вау»,- пишут пользователи под фото.

Сообщалось, что известная украинская модель Алена Омович впечатлила формами в откровенном наряде во время посещения дельфинария.

На снимках девушка позирует у самого края бассейна, с удовольствием общаясь с дельфинами. При этом даже для такого занятия красотка умудрилась подобрать откровенный наряд.

Напомним, украинская Кардашьян вылезла из бассейна в мокром мини, засветив лишнее

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