Известная киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, предстала в роскошном красном купальнике

Звезда регулярно радует своих подписчиков жаркими фото в купальниках и других откровенных нарядах, передает Politeka.net. На снимках модель всегда выглядит идеально. 

Так, на одном из последних кадров звезда предстала в мокром красном бикини, из-под которого проглядывалось самое интимное. 

Маленькая полосочка ткани натянулась на груди шестого размера и едва ли что-то прикрывала. Видно как с груди стекали капли воды. 

Тонкая талия и упругий живот также привлекали внимание, тем более, что в пупке торчало маленькое колечко, а над бедром из-под плавок выглянула красивая татуировка. 

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Модель прикрыла глаза, засветив черные стрелки. 

За 40- минут пост собрал почти 7000 лайков и много комментариев. 

"Аленааааа, ну ё-маё Чего такой не аккуратный фотошоп🥴😢😬 Между талией и рукой,ну что этоооооо?😒😒😒😒😒", "Почему-то подумала про беларусь , ох, уж эта красная полоса", "Как всегда сочное фото в ленте 🔥 огонь", "Ты без лифчика бы сфоткалась а то его почти и нет😂", "Красоточка идеальная😍", " Не слушай завистников 👏👏", - написали пользователи сети. 

Напомним, Алена Омович позировала возле зеркала и снимала свои достоинства на камеру. Модель надела черное боди с тонкими бретельками и огромным вырезом, из которого показалась большая грудь знаменитости. 

Сочные прелести будто "налились" и заманчиво выпирали. Модель немного выгнулась, чтобы лучше продемонстрировать свои формы. 

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