Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, похвалилася жарким домашнім відпочинком у ліжку з піцою

Після того, як дівчина розповіла, що відправилася в лікарню у власний день народження, вона не публікувала більше нових кадрів і не розповідала про те, як провела цей день з коханим. Тим не менш, на фан-акаунтах почали вітати модель і ділитися кращими її фото за останній час.

Багатьом сподобався домашній кадр з Омович, яка позувала в ліжку поруч з двома коробками піци з різною начинкою. При цьому дівчина не стала соромитися і потягнула за декольте топа для більш сміливого кадру.

Примітно також і те, що струнка красуня важить при зрості 170+ см всього 45 кілограм, любить суші і піцу, яку нерідко рекламує. Відзначимо також, що в своєму блозі Олена заявляє: вона в інший час харчується правильно і це запорука її успішної підтримки ваги.

Ось що пишуть в мережі:

"Просто шикарна фігура😍; But they are all super hot!!; Ви подивіться на неї !!! Що в ній красивого ?? Що ???? Ось нехай відповість хоч одна людина що тут красивого?; Ален у вас же красива і так фігура, навіщо ви талію ще більше зменшуєте ??; Та ну нах баба яга😢; який у тебе зріст?; y sensual, bellísima🌹 🌹 🌹; чудово виглядаєш; ненавиджу така худа дівчина; грудей заморозилися😂; не природна! Перебір з пластикою і фотошопом😱"»

Також ми писали, що нещодавно Омович у свій день народження розповіла, як захворіла і навіть потрапила в лікарню замість того, щоб відправитися на відпочинок. З цього приводу на фан-акаунтах, присвяченим зірці та її модельним фотосесіям, тут же почали з'являтися яскраві фото з побажаннями якнайшвидшого одужання.

Один з таких кадрів розділив користувачів мережі в думках. Одні почали говорити, що вітають дівчину зі святом і бажають їй бути сильною, а також не засмучуватися через втраченого Свята, інші ж розкритикували Олену за неприродно випнуті груди в короткій маєчці.

Як відомо, дівчина раніше зробила собі бюст і збільшила той з нульового до шостого розміру, тому кадри Омович завжди викликають бурхливу реакцію в мережі.

