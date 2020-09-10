Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвасталась самым интересным, взяв с собой подружку

На фото Алена позировала в костюме, состоящем из длинной юбки из большими разрезами и топе с рукавами, а также капюшоном. Вторая красотка была в аналогичном наряде. Юбки задувало на ветру, поэтому можно увидеть шикарные ножки звезд. Девушки дополнили образы босоножками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"1/2/3? Как же я влюблена в новый костюм. Очень стильный и я думаю в таком вы точно не останетесь незаметной", - написала Омович.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"А куда в таком ходить?", "Как близняшки", "Ай, девчонки", "Вы очень красивые", "Кто красавица справа на картинке?", "Все три очень эффектные", "Двое из ларца!", "Прикольно, но куда в таком пойдёшь?", "Капец, вы одинаковые".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович похвасталась своими аппетитными формами.

Красотка позировала в невероятно красивом топе, который сильно стянул ее необъятную грудь. Модель без стыда вывалила свои «дыньки» напоказ, ведь тонкая ткань не смогла прикрыть все.

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