Известная киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, похвасталась своими аппетитными формами

Как передает Politeka.net, свежий снимок появился у модели в Инстаграм. Красотка позировала в невероятно красивом топе, который сильно стянул ее необъятную грудь. Модель без стыда вывалила свои «дыньки» напоказ, ведь тонкая ткань не смогла прикрыть все.

Кроме этого, красотка изогнулась в соблазнительной позе, засветив свои стройные ножки и округлые бедра. Девушка сидела в трусиках, поэтому поклонники смогли многое увидеть. За 40 минут пост модели собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях ей традиционно оставили массу комплиментов.

«До чего же хороша», «Шикарная», «Прекрасная принцесса, ты уникальная звезда», «красивый рукав! Вы хотите, чтобы на другой руке был рукав?», «Ты потрясна», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович позировала в роскошном красном купальнике, который мало что скрыл. Бикини было мокрое, в результате чего можно было рассмотреть грудь модели во всей красе. Маленькая полосочка ткани натянулась на бюсте шестого размера и чуть не лопнула.

Кроме этого, недавно Омович показала свою главную гордость в маечке, которую она заправила в джинсовые шорты.

Напомним, что Омович довела до дрожи пышными объемами в декольте: "Просто кайф".

А еще Politeka писала, что Омович без одежды соблазнительно выгнулась и поразила достоинствами фигуры: "Вау!".

Также Politeka сообщала, что Омович неприлично натянула топ, обнажив бюст шестого размера: «Хотите чего-то реально горячего?».