Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, посветила бюстом в неприлично коротком топе

Девушка привыкла оказываться в центре скандальных обсуждений из-за своей необычной внешности. Модель не только изменила лицо благодаря уколам красоты, подправив скулы, нос и губы, но еще и увеличила бюст до шестого размера и поставила имплантаты в ягодицы.

После преображения Омович начали хейтить в сети и критиковать за сильный фотошоп своей фигуры. Тем не менее девушка продолжает делиться смелыми кадрами, рекламировать одежду и поражать образами.

Стройная и высокая красотка не боится критики, поэтому всегда подчеркивает достоинства самыми дерзкими нарядами. На фан-аккаунтах начали активно публиковать лучшие образы Алены за последнее время. Как видно на фото, многим понравился кадр с Омович, позирующей на фоне океана с неприлично-коротким топом, задранным на ее бюсте.

Белая майка с надписью «Марвел» и красное нижнее белье сделали образ Алены весьма провокативным, ведь она ничего не скрыла.

«Как же её пополам не разломило ещё 😅😅😅😅жуткий фотошоп; Ну очень страшно на всё это смотреть; Тп, так себя изуродовать🤮; Почему так не приятно смотреть 🦥; Вы рёбра что ли убрали???; Omg the photoshop is so bad 😭😭; красиво это вообще человек ??; Ангелочек ты восхитительна прекрасна😍; Хороша🌸🌸🌸; Конечно же зайчик 🐰😘; Зайчик Playboy 😍🔥❤️».

Мы также писали, что модель часто примеряет образы, которые совсем не скрывают ее достоинств. Алена всегда старается подчеркивать фигуру открытыми платьями с глубокими декольте, демонстрировать фигуру в мини-шортах и открытых топах, а также нередко снимается для рекламы в одном белье.

Благодаря пластике ягодиц и бюста, девушка может похвастаться внушительными формами, поэтому не скрывает те под мешковатой одеждой. Сама девушка не комплексует по поводу того, как она изменилась. Наоборот, Омович отмечает, что чувствует в таком теле себя намного комфортнее.

Как видно на фото, стройная красотка выглядит и правда необычно, а ее формы сразу же обращают внимание к себе, так как полный образ Алены выглядит словно кукольный. В черном кружевном боди девушка позировала на белой постели, вызвав бурю из комментариев в сети.

