Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, посвітила бюстом у непристойно короткому топі

Дівчина звикла опинятися в центрі скандальних обговорень через свою незвичайну зовнішність. Модель не тільки змінила обличчя завдяки уколам краси, підправивши вилиці, ніс і губи, але ще і збільшила бюст до шостого розміру і поставила імплантати в сідниці.

Після перетворення Омович почали хейтити в мережі і критикувати за сильний фотошоп своєї фігури. Проте дівчина продовжує ділитися сміливими кадрами, рекламувати одяг і вражати образами.

Струнка і висока красуня не боїться критики, тому завжди підкреслює достоїнства найзухвалішими нарядами. На фан-акаунтах почали активно публікувати кращі образи Олени За останній час. Як видно на фото, багатьом сподобався кадр з Омович, що позує на тлі океану з непристойно-коротким топом, задертим на її бюсті.

Біла майка з написом "Марвел" і червона Нижня білизна зробили образ Олени вельми провокативним, адже вона нічого не приховала.

"Як же її навпіл не розламало ще 😅 😅 😅 😅моторошний фотошоп; ну дуже страшно на все це дивитися; ТП, Так себе понівечити🤮; чому так не приємно дивитися🦥; ви ребра чи прибрали???; Omg the photoshop is so bad😭 😭; красиво це взагалі людина ??; Янголятко ти чудова прекрасна😍; Хороша🌸 🌸 🌸; звичайно ж Зайчик🐰 😘; зайчик Playboy❤❤️".

Ми також писали, що модель часто приміряє образи, які зовсім не приховують її достоїнств. Олена завжди намагається підкреслювати фігуру відкритими сукнями з глибокими декольте, демонструвати фігуру в міні-шортах і відкритих топах, а також нерідко знімається для реклами в одній білизні.

Завдяки пластиці сідниць і бюста, дівчина може похвалитися значними формами, тому не приховує ті під мішкуватим одягом. Сама дівчина не комплексує з приводу того, як вона змінилася. Навпаки, Омович зазначає, що відчуває в такому тілі себе набагато комфортніше.

Як видно на фото, струнка красуня виглядає і правда незвично, а її форми відразу ж звертають увагу до себе, так як повний образ Олени виглядає немов ляльковий. У чорному мереживному боді дівчина позувала на білому ліжку, викликавши бурю з коментарів в мережі.

