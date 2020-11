Актриса Кристина Асмус показала видео, на котором танцует и снимает с себя одежду

Как сообщает Politeka.net, звезда сериала "Интерны" поделилась кадрами на своей странице в "Инстаграм".

«По многочисленным просьбам» - написала артистка.

Асмус танцует под знаменитую композицию You Can Leave Your Hat On, которая во всем мире она считается неофициальным гимном стриптиза.

В ходе танца актриса стянула с себя кофту, изображая танцевальные па, призывно облизывала губы и запускала руки в свои штаны, периодически проводя ими по промежности.

В конце концов она стянула с себя черные брюки, под которыми, к удивлению некоторых подписчиков, оказались джинсы.

«Деревенский стриптиз в 4 утра после дискотеки», «Взгляд кошки, грация картошки», «Кристина хватит уже, умная ведь девушка», «Я все ждала, когда же вы завалитесь!», «Хлебанула пади», «Браво! Когда вторая серия?», «Просто бомба», «Даже стараешься чтоб было плохо, а все равно Хорошо))», «Это просто бомба», «Слышь, ты чё такая дерзкая? 😊 без ковра на заднем плане вашпе не круто)», «Хоть воду ставь заряжаться от этого видео!», «Хоть воду ставь заряжаться от этого видео!», "Я тоже так мужа соблазняю", - пишут в комментариях.

