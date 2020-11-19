Популярная российская актриса Кристина Асмус после развода с шоуменом Гариком Харламовым продолжает эпатировать публику странными выходками

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала видео, на котором она надевает несколько колгот и штанов, чтобы не замерзнуть на съемках. Асмус записала шутливое видео в вагончике для переодевания. Красотка стояла почти голая, засветив лишнее. Она в ускоренном режиме надела на себя несколько колготок, джинсы, а также много носок.

«Вдогонку ко вчерашнему посту. Пусть в кадре я буду не такая худая, зато теплооооооо!», - подписала видео Кристина.

За неделю ее видео посмотрели более 1,5 миллиона раз. Михаил Галустян отреагировал на видео и поставил лайк. В комментариях Асмус оставили как комплименты, так и негативные отзывы.

«Капец вы шибанутая на всю голову. Теперь понятно, чем вы с Гариком сошлись», «Главное потом в уборной не замешкаться», «Термобелье не проще надеть? Уже столько всего удобного производят», «Молодец Кристина, одевайтесь теплее. Здоровье не купишь», «Ппц, это просто уникально. 7 кг одежды)))», «А если в туалет приспичит?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что после развода с Харламовым у Кристины не было времени на передышку. Сейчас ее карьера на пике, поэтому звезда очень много работает.

Напомним, что скандальная Асмус после развода с Харламовым нашла утешение в сладком "грехе": "Аж слюнки потекли".

Как сообщала Politeka, разведенная Асмус устроила скандал с коллегой Харламова прямо на съемках: «Ты занимаешь чужое место…».

Также Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым призналась, что ей пришлось пережить: "Стрельнули из пистолета и...".