Сканадально известная российская актриса Кристина Асмус, которая в свое время прославилась благодаря съемкам в популярном сериале "Интерны" в роли врача Вари Черноус, очень любит эпатировать публику

Что бы ни делала звезда, это вызывает неподдельный интерес у большой армии поклонников и злобу у не меньшего количества хейтеров актрисы, сообщает Politekа.

Сегодня актриса решила покорить поклонников строгим стилем - на Кристине простая светло-коричневая рубашка, верхние пуговицы на ней расстегнуты, однако в "рамках приличия".

На всех трех кадрах Кристина сидит практически в одинаковой позе, и лишь присмотревшись можно понять, что разные на кадрах десерты на столике перед ней.

" 1, 2 или 3? 🤪🤤", – подписала пост звезда.

Фанаты мгновенно отреагировали на новый пост знаменитости. Всего за 25 минут они поставилии более 15 тысяч лайков и без устали пишут в комментариях, что думают о Кристине.

"Все три!) Аж слюнки потекли! Раз, два, три - Кристиночка Асмус замри! Раз, щёлк. Два, щёлк. Три, щёлк. Выкладываем!)))) Не, ну третьем фото, определённо лучше, сразу видно руку профессионала 😍😍😍 Исключительно #3! На первых двух вообще не похожи на себя🤣 Очень люблю вас, всё будет хорошо💕💕💕💕🎉🎉🎉 Сладкоежка 🍰😄 бери все Какие-то брови странные сейчас😁 Как будто прилепили от другого лица😮 конечно, 2, если это чизкейк ☝️ Ещё можно взять печеньку, намазать вареньем и сверху сыр 🧀 Но этот секрет, только для тонкого слоя интеллигенции :)🤗😍😍😍ты лучшая!!!❤️❤️ ", – написали хейтеры и фолловеры.

Ранее мы сообщали, что Кристина Асмус пожаловалась на новые проблемы после развода с шоуменом Гариком Харламовым.

Она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала в белой футболке и ярком макияже. Знаменитость рассказала в описании, что очень не любит холодную погоду, особенно когда некого обнять в постели.

Напомним, Харламов высмеял Асмус после развода, позорные кадры: "Вы что, издеваетесь?"

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Харламова и Асмус заставила отца вопить от ужаса, видео.

Также Politeka писала, что болеющая Кристина Асмус от души постебалась над Харламовым с разинутым ртом.