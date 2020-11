Актриса Христина Асмус показала відео, на якому танцює і знімає з себе одяг

Як повідомляє Politeka.net, зірка серіалу "Інтерни" поділилася кадрами на своїй сторінці в"Instagram".

"На численні прохання" - написала артистка.

Асмус танцює під знамениту композицію You Can Leave Your Hat On, яка в усьому світі вона вважається неофіційним гімном стриптизу.

В ході танцю актриса стягнула з себе кофту, зображуючи танцювальні па, заклично облизувала губи і запускала руки в свої штани, періодично проводячи ними по промежині.

Зрештою вона стягнула з себе чорні штани, під якими, на подив деяких передплатників, опинилися джинси.

"Сільський стриптиз о 4 ранку після дискотеки«," погляд кішки, Грація картоплі«,» Христина досить вже, розумна адже дівчина«, " я все чекала, коли ж ви завалитеся!", "Хлебанула паді«," Браво! Коли друга серія?", "Просто бомба", " навіть намагаєшся щоб було погано, а все одно добре))», «це просто бомба», «Чуєш, ти че така зухвала? 😊 без килима на задньому плані вашпе не круто)", "хоч воду став заряджатися від цього відео!", "Хоч воду став заряджатися від цього відео!», "Я теж так чоловіка спокушаю", - пишуть в коментарях.

