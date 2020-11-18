Российская актриса Кристина Асмус оскандалилась выходкой во время съемок с коллегой Тимуром Родригесом

Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на странице мужчины в Instagram.

«Родригез поругался с Асмус прямо на съёмочной площадке», - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Асмус скандалит с Родригесом. Сперва мужчина подходит к звезде и говорит: «Кристина, тебе не кажется, что ты занимаешь чужое место?», после чего женщина буквально взрывается.

Однако, как оказалось, Асмус заняла место Родригеса в прямом смысле этого слова – актер показал ей специальную табличку. После этого женщине пришлось ретироваться.

«Асмус вечно переигрывает», «никогда такого не было - и вот опять», «вас смотрю 🔥 люблю ваше творчество 😍 Асмус 👎ничего личного», «слать ее с проекта. Собчак так ненавижу - как ее!», «Асмус как бездарь выглядит, бе», - пишут пользователи.

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В этот раз красотка показала фото, сделанное на природе, возле зеленого газона и красивой дорожки. Кристина присела на ступеньки и прияла довольно раскованную позу - она широко расставила ножки.

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