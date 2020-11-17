Известная актриса Кристина Асмус удивила позой на природе
Звезда активно снимается в разных проектах, но и находит время для фотосессий, сообщает Politeka.net. Кадрами красотка делится в своем Инстаграм.
В этот раз красотка показала фото, сделанное на природе, возле зеленого газона и красивой дорожки. Кристина присела на ступеньки и прияла довольно раскованную позу - она широко расставила ножки.
Для прогулки актриса выбрала черную косуху с заклепками и темно-серые джинсы.
Глаза звезда подчеркнула черным карандашом. В ушках торчали маленькие сережки.
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В посте звезда вспомнила неприятный случай из детства.
"В подростковом возрасте в меня с достаточно большого расстояния стрельнули из пистолета пулькой 🔫
Целились в ноги, но пулька отрикошетила, попала в глаз и забралась под кожу 😖 Папа сказал: «О, вообще фигня!» и извлек ее.
Лопнуло множество сосудов и я два месяца ходила с кровяным глазом 👀
Помню салатовая пулька была. Вы что расскажете? 🤪", - написала Асмус.
За час пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев.
"Суровый батя", "Кристиночка, ты как ,15-летняя девочка ,нежная такая миленькая", "Классные сандали👍😎", "Какая красивая 😉", "Кристиночка, солнышко милая. Я вас так давно не видел.Кристиночка, солнышко хорошего вечера.☺️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💐😘", "Кристина Вы красотка! Самая лучшая актриса нашего кино!!!❤", - написали пользователи сети.
Напомним, Кристина Асмус пожаловалась в соцсетях на то, что терпеть не может холода и спросила, как относятся к морозам ее поклонники, подкрепив этот вопрос фото в футболке.
Напомним, Харламов высмеял Асмус после развода, позорные кадры: "Вы что, издеваетесь?"
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