Известная актриса Кристина Асмус удивила позой на природе

Звезда активно снимается в разных проектах, но и находит время для фотосессий, сообщает Politeka.net. Кадрами красотка делится в своем Инстаграм.

В этот раз красотка показала фото, сделанное на природе, возле зеленого газона и красивой дорожки. Кристина присела на ступеньки и прияла довольно раскованную позу - она широко расставила ножки.

Для прогулки актриса выбрала черную косуху с заклепками и темно-серые джинсы.

Глаза звезда подчеркнула черным карандашом. В ушках торчали маленькие сережки.

В посте звезда вспомнила неприятный случай из детства.

"В подростковом возрасте в меня с достаточно большого расстояния стрельнули из пистолета пулькой 🔫

Целились в ноги, но пулька отрикошетила, попала в глаз и забралась под кожу 😖 Папа сказал: «О, вообще фигня!» и извлек ее.

Лопнуло множество сосудов и я два месяца ходила с кровяным глазом 👀

Помню салатовая пулька была. Вы что расскажете? 🤪", - написала Асмус.

За час пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Суровый батя", "Кристиночка, ты как ,15-летняя девочка ,нежная такая миленькая", "Классные сандали👍😎", "Какая красивая 😉", "Кристиночка, солнышко милая. Я вас так давно не видел.Кристиночка, солнышко хорошего вечера.☺️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💐😘", "Кристина Вы красотка! Самая лучшая актриса нашего кино!!!❤", - написали пользователи сети.

Напомним, Кристина Асмус пожаловалась в соцсетях на то, что терпеть не может холода и спросила, как относятся к морозам ее поклонники, подкрепив этот вопрос фото в футболке.

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