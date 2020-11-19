Актриса Кристина Асмус довела публику до слез - от смеха
Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала сомнительный талант - девушка станцевала стриптиз, завершившийся полным фиаско (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Кристина предстала перед камерой в несколько комичном образе: в черных толстых колготках и шерстяном свитере. Наладив камеру, актриса начала медленно вилять задницей, вскидывать руки и по-тихоньку стягивать с себя одежду под известную песню для таких случаев "You can leave your hat on" Джо Кокера.
Расправившись со свитером, который никак не хотел с нее стаскиваться, Кристина запустила руки в колготки, "пошерудив" там как следует. Публика предвкушала, что как только она их снимет, откроется прекрасная картина ее оголенных прелестей, но не тут-то было: под ними оказались джинсы, с вывернутыми карманами и расстегнутой ширинкой. Продолжив танцевать в таком виде, Кристина, в итоге еще и грохнулась под конец, не устояв на ногах после эпичного прыжка.
Что это было и зачем, актриса рассказала в подписи:
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"По многочисленным просьбам! Продолжение самого весёлого, простого и кайфового конкурса «Перепляши Асмус»! 💃🏼🔥 Если ты считаешь, что двигаешься пластичней, чем я на этом видео 😂.., то этот конкурс для тебя!! 💥 Условие максимально простое - запиши и выложи видео в моем «изящном» стиле 😂, сопроводив его хештегом конкурса #перепляшиасмус ! ☝🏻 Жгите! Креативьте!"
Пользователи с жаром обсудили увиденное:
"Это божественно"
"Ух, понеслась😂"
"Дурында!😅😂😂 эти эмоции во время танца точно не переиграть"
"😂👍🏻в конце) не фартануло 😁"
"В танцах не знаток...но вот свитер классный😍"
"Ну ты мать даешь😂😂😂"
"Кристина, я вас обожаю😂😂😂 вы сама непосредственность)"
"😉такое не реально переплясать😁"
"А это точно танец? Кошечка, завязываем с валерьянкой😂"
"Ушли Вы красиво😅👏🏻"
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