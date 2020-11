Актриса Кристина Асмус довела публику до слез - от смеха

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала сомнительный талант - девушка станцевала стриптиз, завершившийся полным фиаско (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Кристина предстала перед камерой в несколько комичном образе: в черных толстых колготках и шерстяном свитере. Наладив камеру, актриса начала медленно вилять задницей, вскидывать руки и по-тихоньку стягивать с себя одежду под известную песню для таких случаев "You can leave your hat on" Джо Кокера.

Расправившись со свитером, который никак не хотел с нее стаскиваться, Кристина запустила руки в колготки, "пошерудив" там как следует. Публика предвкушала, что как только она их снимет, откроется прекрасная картина ее оголенных прелестей, но не тут-то было: под ними оказались джинсы, с вывернутыми карманами и расстегнутой ширинкой. Продолжив танцевать в таком виде, Кристина, в итоге еще и грохнулась под конец, не устояв на ногах после эпичного прыжка.

Что это было и зачем, актриса рассказала в подписи:

"По многочисленным просьбам! Продолжение самого весёлого, простого и кайфового конкурса «Перепляши Асмус»! 💃🏼🔥 Если ты считаешь, что двигаешься пластичней, чем я на этом видео 😂.., то этот конкурс для тебя!! 💥 Условие максимально простое - запиши и выложи видео в моем «изящном» стиле 😂, сопроводив его хештегом конкурса #перепляшиасмус ! ☝🏻 Жгите! Креативьте!"

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"Это божественно"

"Ух, понеслась😂"

"Дурында!😅😂😂 эти эмоции во время танца точно не переиграть"

"😂👍🏻в конце) не фартануло 😁"

"В танцах не знаток...но вот свитер классный😍"

"Ну ты мать даешь😂😂😂"

"Кристина, я вас обожаю😂😂😂 вы сама непосредственность)"

"😉такое не реально переплясать😁"

"А это точно танец? Кошечка, завязываем с валерьянкой😂"

"Ушли Вы красиво😅👏🏻"

