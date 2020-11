Актриса Христина Асмус довела публіку до сліз - від сміху

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала сумнівний талант - дівчина станцювала стриптиз, що завершився повним фіаско (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Христина постала перед камерою в дещо комічному образі: в чорних товстих колготках і вовняному светрі. Налагодивши камеру, актриса почала повільно виляти стегнами, підкидати руки і по-тихеньку стягувати з себе одяг під відому пісню для таких випадків "You can leave your hat on" Джо Кокера.

Розправившись зі светром, який ніяк не хотів з неї стягуватися, Христина запустила руки в колготки, "пошерудивши" там як слід. Публіка мріяла, що як тільки вона їх зніме, відкриється прекрасна картина її оголених принад, але не тут-то було: під ними виявилися джинси, з вивернутими кишенями та розстебнутою ширінкою. Продовживши танцювати в такому вигляді, Христина, в результаті ще й грохнулася під кінець, не встоявши на ногах після епічного стрибка.

Що це було і навіщо, актриса розповіла в підписі:

"На численні прохання! Продовження найвеселішого, простого і кайфового конкурсу "Перепляши Асмус"! 💃 🔥 Якщо ти вважаєш, що рухаєшся більш пластично, ніж я на цьому відео 😂.., то цей конкурс для тебе!! 💥 Умова максимально проста - запиши і виклади відео в моєму "витонченому" стилі 😂, супроводивши його хештегом конкурсу #перепляшиасмус ! ☝Запалюйте! Креативьте!"

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"Це божественно"

"Ух, понеслася😂"

"Дуринда!😅 😂 😂 ці емоції під час танцю точно не переграти"

"😂 👍в кінці) не фартануло 😁"

"У танцях не знавець...але ось светр класний😍"

"Ну ти мати даєш"

"Христина, я вас обожнюю😂 😂 😂 ви сама безпосередність)"

"😉таке не реально переплясати😁"

"А це точно танець? Кішечка, зав'язуй з валер'янкою😂"

"Пішли ви красиво"

