Актриса Христина Асмус довела публіку до сліз - від сміху
Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала сумнівний талант - дівчина станцювала стриптиз, що завершився повним фіаско (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Христина постала перед камерою в дещо комічному образі: в чорних товстих колготках і вовняному светрі. Налагодивши камеру, актриса почала повільно виляти стегнами, підкидати руки і по-тихеньку стягувати з себе одяг під відому пісню для таких випадків "You can leave your hat on" Джо Кокера.
Розправившись зі светром, який ніяк не хотів з неї стягуватися, Христина запустила руки в колготки, "пошерудивши" там як слід. Публіка мріяла, що як тільки вона їх зніме, відкриється прекрасна картина її оголених принад, але не тут-то було: під ними виявилися джинси, з вивернутими кишенями та розстебнутою ширінкою. Продовживши танцювати в такому вигляді, Христина, в результаті ще й грохнулася під кінець, не встоявши на ногах після епічного стрибка.
Що це було і навіщо, актриса розповіла в підписі:
Як виглядає та чим займається син Олега Винника й Таюне, якого приховують від публіки: "Посів перше місце в..."
"Анджеліна Джолі поруч не стояла": рогата Бузова наробила галасу новим образом, фото красуні
Весілля 19-річної внучки Софії Ротару з дорослим мільйонером, батько не стримав емоцій: "Всяку гидоту..."
Долар впаде, знайдена заміна популярній валюті: "Пандемія стимулювала попит на..."
"На численні прохання! Продовження найвеселішого, простого і кайфового конкурсу "Перепляши Асмус"! 💃 🔥 Якщо ти вважаєш, що рухаєшся більш пластично, ніж я на цьому відео 😂.., то цей конкурс для тебе!! 💥 Умова максимально проста - запиши і виклади відео в моєму "витонченому" стилі 😂, супроводивши його хештегом конкурсу #перепляшиасмус ! ☝Запалюйте! Креативьте!"
Користувачі з жаром обговорили побачене:
"Це божественно"
"Ух, понеслася😂"
"Дуринда!😅 😂 😂 ці емоції під час танцю точно не переграти"
"😂 👍в кінці) не фартануло 😁"
"У танцях не знавець...але ось светр класний😍"
"Ну ти мати даєш"
"Христина, я вас обожнюю😂 😂 😂 ви сама безпосередність)"
"😉таке не реально переплясати😁"
"А це точно танець? Кішечка, зав'язуй з валер'янкою😂"
"Пішли ви красиво"
Нагадаємо, що скандальна Асмус після розлучення з Харламовим знайшла розраду в солодкому "гріху": "Аж слинки потекли".
Як повідомляла Politeka, розлучена Асмус влаштувала скандал з колегою Харламова прямо на зйомках: «ти займаєш чуже місце...».
Також Politeka писала, що Асмус після розлучення з Харламовим зізналася, що їй довелося пережити: "Стрельнули з пістолета і...".