Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, устроила с подружкой-моделью яркую фотосессию

Популярная украинская модель каждый день принимает участие в самых необычных и смелых фотосессиях. Также девушка не боится экспериментировать с образами и часто меняет имидж. Все дело в том, что Алена сделала бюст и ягодицы, поставив имплантаты. Благодаря хирургическому вмешательству Омович поняла, что готова менять себя так, как ей будет комфортно.

Поэтому девушка довольно часто меняет прическу, цвет волос и увеличивает губы так, как ей нравится. Также Омович очень часто ходит в солярий, поэтому к косметологу ей приходится ходить довольно много, чтобы не испортить кожу.

На фото видно, что в своих стремлениях изменить себя Алена не одна такая – рядом с ней позировала ее стройная подружка модель. Обе красотки рекламировали одежду экстремальной длинны и порадовали образами в белых топах с рукавами и без, причем под ними даже не было лифчиков, что вызвало негодование у некоторых пользователей сети.

«Класс 🔥🔥🔥; Где-то перебор, а где-то очень круто👍👍; Jesus yes; было бы странно, если бы такие формы никто не похвалил, они прям выпирают🔥🔥; божечки какого же они размера😘😘; Красотки 🤗; Omg. The legs on that blonde; Блондинка просто топчик; The most attractive and sexy girl🦋❤️🦋💅🏿; настоящая грудь смотрится намного красивее искусственных шаров».

Мы также писали, что девушка рекламирует одежду, она привыкла показывать что-то новое и иногда раздеваться на камеру, чтобы придать фото большей открытости и даже пикантности. Сама девушка этого не стесняется, ведь получить роскошное тело мечты ей помогла пластика и уколы красоты.

Поэтому модель заявляет, что не будет скрывать то, как изменилась. На представленном снимке видно, как выглядит ее бюст шестого размера после операций (раньше у Алены был нулевой размер), а также заметно, как удивительно плоско выглядит ее животик несмотря на то, что Алена не придерживается диет, а просто правильно питается, как она сама заявляет.

В розовом белье с кексами на бюсте модель выглядела правда необычно, ведь чаще она рекламирует более взрослые и открытые варианты нижнего белья.