Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, влаштувала з подружкою-моделлю яскраву фотосесію

Популярна українська модель кожен день бере участь в самих незвичайних і сміливих фотосесіях. Також дівчина не боїться експериментувати з образами і часто змінює імідж. Вся справа в тому, що Альона зробила бюст і сідниці, поставивши імплантати. Завдяки хірургічному втручанню Омович зрозуміла, що готова змінювати себе так, як їй буде комфортно.

Тому дівчина досить часто змінює зачіску, колір волосся і збільшує губи так, як їй подобається. Також Омович дуже часто ходить в солярій, тому до косметолога їй доводиться ходити досить багато, щоб не зіпсувати шкіру.

На фото видно, що в своїх прагненнях змінити себе Олена не одна така – поруч з нею позувала її струнка подружка модель. Обидві красуні рекламували одяг екстремальної довжини і порадували образами в білих топах з рукавами і без, причому під ними навіть не було ліфчиків, що викликало обурення у деяких користувачів мережі.

"Клас🔥 🔥 🔥; десь перебір, а десь дуже круто👍 👍; Jesus Yes; було б дивно, якби такі форми ніхто не похвалив, вони прям випирають🔥 🔥; божечки якого ж вони розміру😘 😘; красуні 🤗; OMG. The legs on that blonde; Блондинка топчик; The most attractive and sexy girl🦋❤️🦋 💅 🏿; справжні груди виглядають набагато красивіше штучних куль».

Ми також писали, що дівчина рекламує одяг, вона звикла показувати щось нове і іноді роздягатися на камеру, щоб надати фото більшої відкритості і навіть пікантності. Сама дівчина цього не соромиться, адже отримати розкішне тіло мрії їй допомогла пластика і уколи краси.

Тому модель заявляє, що не буде приховувати те, як змінилася. На представленому знімку видно, як виглядає її бюст шостого розміру після операцій (раніше у Олени був нульовий розмір), а також помітно, як дивно плоско виглядає її животик незважаючи на те, що Олена не дотримується дієт, а просто правильно харчується, як вона сама заявляє.

У рожевій білизні з кексами на бюсті модель виглядала правда незвично, адже частіше вона рекламує більш дорослі і відкриті варіанти нижньої білизни.