Гривна утерла нос доллару, в НБУ озвучили оптимистичный прогноз: что будет с курсом валют

Госрегулятор назвал, каким будет курс валют 18 ноября

По даннным Нацбанка, в среду американский доллар не только не подорожает, но даже потеряет пару позиций.

Так, согласно прогнозам НБУ, 18 ноября доллар будет стоить 28,1 гривен, хотя днем раньше его продавали по 28,11 гривен. Падение незначительное, но тенденция радует, ведь «зеленые» уже несколько дней не показывают рост.

Евро, наоборот, вырастет в цене. В среду европейскую валюту будут продавать за 33,39 гривен, в то время как днем раньше евро можно было купить за 33,24 гривны.

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Украинцам назвали условия, при которых они могут не платить за отопление полную стоимость

Этой зимой миллионы украинцев могут остаться без газа из-за отсутствия счетчиков, некоторые потребители могут не платить за отопление полную стоимость.

Согласно распоряжению Кабинета министров, украинцы могут не платить всю стоимость за отопление, если температура в отапливаемом помещении составляет ниже 20 градусов (18 градусов для угловых комнат).

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За последнее время существенно снизилось число автомобилей, владельцы которых уплачивают так называемый "налог на роскошь"

По данным пресс-службы Министерства финансов Украины, на сегодняшний день транспортный налог оплачивают владельцы машин до пяти лет включительно, цена которых – 375 размеров минимальных зарплат.

В 2017 году минимальная зарплата составляла 3200 грн, соответственно, стоимость авто, за которое надо было платить налог, составляла 1,2 млн гривен.

Учитывая, что в связи с инфляционными процессами и вызванной ими неоднократной индексацией зарплат, в следующем году "минималка" составит уже 6 тысяч гривен. То есть, налогом будут облагаться автомобили, которые стоят не менее 2,25 млн грн.

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