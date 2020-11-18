Гривна утерла нос доллару, в НБУ озвучили оптимистичный прогноз: что будет с курсом валют
Госрегулятор назвал, каким будет курс валют 18 ноября
Так, согласно прогнозам НБУ, 18 ноября доллар будет стоить 28,1 гривен, хотя днем раньше его продавали по 28,11 гривен. Падение незначительное, но тенденция радует, ведь «зеленые» уже несколько дней не показывают рост.
Евро, наоборот, вырастет в цене. В среду европейскую валюту будут продавать за 33,39 гривен, в то время как днем раньше евро можно было купить за 33,24 гривны.
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Украинцам назвали условия, при которых они могут не платить за отопление полную стоимость
Этой зимой миллионы украинцев могут остаться без газа из-за отсутствия счетчиков, некоторые потребители могут не платить за отопление полную стоимость.
Согласно распоряжению Кабинета министров, украинцы могут не платить всю стоимость за отопление, если температура в отапливаемом помещении составляет ниже 20 градусов (18 градусов для угловых комнат).
Украинцев обложат налогами по-новому, кого запишут в богатых: "Установят в размере… "
За последнее время существенно снизилось число автомобилей, владельцы которых уплачивают так называемый "налог на роскошь"
В 2017 году минимальная зарплата составляла 3200 грн, соответственно, стоимость авто, за которое надо было платить налог, составляла 1,2 млн гривен.
Учитывая, что в связи с инфляционными процессами и вызванной ими неоднократной индексацией зарплат, в следующем году "минималка" составит уже 6 тысяч гривен. То есть, налогом будут облагаться автомобили, которые стоят не менее 2,25 млн грн.
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Правительство готовит новые правила, которые помогут "обуздать пандемию"
Среди новвовведений:
- совершенствование мобильного приложения "Дий вдома" с введением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции;
- запуск электронного рецепта на лекарства;
- расширение программы "Доступные лекарства";
- введение электронного направления на ПЦР-тестирование
- QR-коды для публичных мест.
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Масштабный протест под стенами Верховной Рады перерос в столкновения
По данным журналистов штурм начал один из организаторов митинга. Он перелез через забор.
Напомним, что доллар рухнет, найдена замена популярной валюте: "Пандемия стимулировала спрос на...".
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