Штрафы за нарушение карантина выходного дня можно обжаловать

Такое заявление сделала юрист Татьяна Козаченко в эфире 24 канала. По ее словам, местная власть не имеет право менять изменения об административных правонарушениях, которые были внесены в Кодекс Украины. Это значит, что полиция имеет право накладывать административные штрафы за нарушение карантина.

Козаченко отмечает, что закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах приняли, однако в статье на официальном сайте парламента соответствующих изменений нет. Из-за этого юристы до сих пор не могут объяснить, логично ли придерживаться этих штрафов.

На данный момент украинцы, которых оштрафовали за отсутствие масок в общественных местах, могут обратиться в суд. Как показывает практика, разные суды выносят разные решения по одинаковым поводам. Козаченко отметила, что решения судов сегодня довольно неоднозначные.

Предприниматели, которые откажутся соблюдать карантин, тоже смогут обжаловать решение и не платить штраф. Все зависит от того, к какому судье попадет дело, и как он относится к этим событиям. Козаченко уверена, что у бизнеса есть шансы выиграть в суде.

Как известно, с 14 ноября в Украине действует карантин выходного дня, в течение которого запрещена работа многих заведений.

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