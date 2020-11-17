Американская валюта постепенно умирает и людям лучше инвестировать в драгоценные металлы или криптовалюту
Такое мнение озвучил инвестор из США Роберт Кийосаки.
По словам авторитетного эксперта, доллар вымирает на валютном рынке и людям для финансовой стабильности лучше уже сейчас скупать драгоценные металлы.
"Биткоин-бум побеждает золото и серебро. Что это значит? Это означает, что вам лучше купить столько, сколько вы можете сейчас. Поезд движется. Доллар умирает. Серебро по-прежнему доступно каждому. Когда доллар рушится, имеет значение не цена, а то, сколько монет из золота, серебра или биткоинов у вас есть", - написал Кийосаки в своем микроблоге Twitter.
Маркл и Гарри взбесили окружение Елизаветы II поступком на 100 млн долларов: "Кто предает твою семью..."
Развод Кристины Орбакайте с мужем, появились фото, которые все объясняют, и реакция Галкина: "Ребенок счастлив"
"Невеста" Харламова заткнула за пояс Волочкову своим идеальным шпагатом: "Как струна"
Женьки из "Сватов" больше нет: Анна Кошмал поразила вульгарным видом на съемках "Папика"
Отметим, что инвестор Роберт Кийосаки лишь выразил мнение других аналитиков, которые ранее уже говорили о вымирании доллара и его неспособности быть резервной валютой.
Пандемия китайского вируса, в свою очередь, стимулировала спрос на золото и серебро, что привело к росту цены на эти металлы.
Ранее украинцам рассказывали, в какой валюте сейчас выгодно хранить свои сбережения.
По данным Research & Branding Group, в Украине доллар пользуется наибольшим доверием среди населения - 42% считают эту валюту надежной и безопасной.
На втором месте - евро, которое предпочитают 21% опрошенных украинцев. На третьем месте - национальная валюта, которой доверяют всего лишь 6% украинцев. При этом 14% опрошенных ни одну валюту не считают выгодным способом сохранения сбережений, а еще 16% — не определились.
Напомним, что украинцам резко снизили зарплаты, важное заявление НБУ
Как сообщала Politeka, гривну зашатает после выходных, НБУ разведет доллар и евро в разные стороны
Также Politeka писала, что НБУ озвучил неутешительный прогноз по украинским банкам, крупнейшее падение за четыре года