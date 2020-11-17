В чем украинцам лучше хранить сбережения

Американская валюта постепенно умирает и людям лучше инвестировать в драгоценные металлы или криптовалюту

Такое мнение озвучил инвестор из США Роберт Кийосаки.

По словам авторитетного эксперта, доллар вымирает на валютном рынке и людям для финансовой стабильности лучше уже сейчас скупать драгоценные металлы.

"Биткоин-бум побеждает золото и серебро. Что это значит? Это означает, что вам лучше купить столько, сколько вы можете сейчас. Поезд движется. Доллар умирает. Серебро по-прежнему доступно каждому. Когда доллар рушится, имеет значение не цена, а то, сколько монет из золота, серебра или биткоинов у вас есть", - написал Кийосаки в своем микроблоге Twitter.

Отметим, что инвестор Роберт Кийосаки лишь выразил мнение других аналитиков, которые ранее уже говорили о вымирании доллара и его неспособности быть резервной валютой.

Пандемия китайского вируса, в свою очередь, стимулировала спрос на золото и серебро, что привело к росту цены на эти металлы.

Ранее украинцам рассказывали, в какой валюте сейчас выгодно хранить свои сбережения.

По данным Research & Branding Group, в Украине доллар пользуется наибольшим доверием среди населения - 42% считают эту валюту надежной и безопасной.

На втором месте - евро, которое предпочитают 21% опрошенных украинцев. На третьем месте - национальная валюта, которой доверяют всего лишь 6% украинцев. При этом 14% опрошенных ни одну валюту не считают выгодным способом сохранения сбережений, а еще 16% — не определились.

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