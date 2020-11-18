Курс валют в Украине 18 ноября порадует украинцев

Как передает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Нацбанка Украины, в среду американский доллар не только не подорожает, но даже потеряет пару позиций.

Так, согласно прогнозам НБУ, 18 ноября доллар будет стоить 28,1 гривен, хотя днем раньше его продавали по 28,11 гривен. Падение незначительное, но тенденция радует, ведь «зеленые» уже несколько дней не показывают рост.

Евро, наоборот, вырастет в цене. В среду европейскую валюту будут продавать за 33,39 гривен, в то время как днем раньше евро можно было купить за 33,24 гривны.

Стоит отметить, что некоторые экономические эксперты прогнозируют крах доллара в ближайшее время. Отмечается, что на фоне политических перемен в США, а также пандемии, доллар теряет свою инвестиционную привлекательность.

Американский инвестор Роберт Кийосаки уверен, что сбережения сейчас лучше держать в драгоценных металлах или криптовалюте. Добавим, что другие экономисты ранее тоже высказывались по поводу того, что доллар постепенно теряет свою привлекательность и в ближайшее время может перестать быть резервной валютой.

Напомним, что доллар рухнет, найдена замена популярной валюте: "Пандемия стимулировала спрос на...".

Как Politeka писала, что доллар неожиданно затаился, НБУ заинтриговал новым курсом валют: чего ждать от гривны.

Также Politeka сообщала, что Украина получит существенную помощь от США для защиты Азовского моря: детали грандиозной сделки.