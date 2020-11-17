О чем рассказали в Минфине

За последнее время существенно снизилось число автомобилей, владельцы которых уплачивают так называемый "налог на роскошь"

Как информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины, на сегодняшний день транспортный налог оплачивают владельцы машин до пяти лет включительно, цена которых – 375 размеров минимальных зарплат.

В 2017 году минимальная зарплата составляла 3200 грн, соответственно, стоимость авто, за которое надо было платить налог, составляла 1,2 млн гривен.

Учитывая, что в связи с инфляционными процессами и вызванной ими неоднократной индексацией зарплат, в следующем году "минималка" составит уже 6 тысяч гривен. То есть, налогом будут облагаться автомобили, которые стоят не менее 2,25 млн грн.

Поэтому, продолжили в Минфине Украины, было предложено вернуться к налогообложению автомобилей стоимостью более 1,2 млн гривен. Среднерыночную стоимость авто, подлежащего налогообложению, установят в размере 200 минимальных зарплат.

Ранее мы сообщали, что автомобили украинцев планируют массово проверять в рамках обязательного техосмотра. Такой законопроект "слуги народа" предложили рассмотреть в Верховной Раде.

Пока профильный комитет парламента отправил документ на доработку. Инициативу предложили доработать, учесть дополнения по растаможке и вынести на рассмотрение более полный вариант. Нововведения коснутся до 85 тысяч автомобилей, выпущенных раньше 2005 года.

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