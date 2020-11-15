Украинцев в ближайшее время ждет очередное повышение тарифа, чиновники рассказал, как теперь будут насчитывать абонплату

Об этом рассказала член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко, рассказывает «Обозреватель».

По ее словам, перерасчет связан с тем, что размер абонплаты непосредственно связан с объемом потребления газа каждого украинка. Все использованное «голубое топливо» умножают на тариф конкретного облгаза и делят на 12 месяцев. Полученная сумма и будет составлять абонплату.

Кроме того, рассказала Кривенко, вырастет непосредственно и сам тариф. Сейчас идет процесс его пересмотра – они обсуждаются с каждым предприятием отдельно. А после того, как цифру согласуют, документ будет отправлен в профильную комиссию. Она будет проводить проверку расчетов, после чего его утвердит.

До этого сообщалось, что чиновники из правительства хотят уже в ближайшем будущем оставить около трех миллионов человек без возможности пользоваться газом.

Как рассказала глава энергетических и жилищных программ "Опора" Татьяна Бойко, с первого января такая угроза станет реальностью. Под ударом могут оказаться украинцы, которые не установили дома счетчик.

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