Украинцам назвали условия, при которых они могут не платить за отопление полную стоимость

Об этом пишет Обозреватель.

Этой зимой миллионы украинцев могут остаться без газа из-за отсутствия счетчиков, некотоыре потребители могут не платить за отопление полную стоимость.

Согласно распоряжению Кабинета министров, украинцы могут не платить всю стоимость за отопление, если температура в отапливаемом помещении составляет ниже 20 градусов (18 градусов для угловых комнат).

За каждый градус ниже нормы сумма в платежках должна уменьшаться на 5%. То есть, если вместо +20 в комнате стабильно +16 , то стоимость отопления должна быть на 20% меньше.

Но для фиксация такого нарушения нужно официально обращаться к поставщику с требованием под протокол измерять температуру и установить причину.

Подобные нормативы на сегодняшний день действуют и для горячего водоснабжения. Температура должна быть от 50 до 75 градусов. Если температура от 45 до 49 градусов, то тариф автоматически снижается на 10%, а если от 40 до 44 – на 30%. Если нет и +40, то платить можно по тарифу для холодного водоснабжения.

Что касается снижения тарифов, то оно возможно, когда коммунальная услуга не соответствовала заявленным качествам.

До этого сообщалось, что чиновники из правительства хотят уже в ближайшем будущем оставить около трех миллионов человек без возможности пользоваться газом.

Как рассказала глава энергетических и жилищных программ "Опора" Татьяна Бойко, с первого января такая угроза станет реальностью. Под ударом могут оказаться украинцы, которые не установили дома счетчик.

Напомним, Новое повышение тарифов на газ, что изменится для украинцев с 1 января

Как сообщала Politeka, Абонплату на газ тотально пересчитают

Также Politeka писала, что Тарифы на газ снова взлетят, украинцев доконают новыми расценками