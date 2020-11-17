Украинцам назвали условия, при которых они могут не платить за отопление полную стоимость
Об этом пишет Обозреватель.
Этой зимой миллионы украинцев могут остаться без газа из-за отсутствия счетчиков, некотоыре потребители могут не платить за отопление полную стоимость.
Согласно распоряжению Кабинета министров, украинцы могут не платить всю стоимость за отопление, если температура в отапливаемом помещении составляет ниже 20 градусов (18 градусов для угловых комнат).
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За каждый градус ниже нормы сумма в платежках должна уменьшаться на 5%. То есть, если вместо +20 в комнате стабильно +16 , то стоимость отопления должна быть на 20% меньше.
Но для фиксация такого нарушения нужно официально обращаться к поставщику с требованием под протокол измерять температуру и установить причину.
Подобные нормативы на сегодняшний день действуют и для горячего водоснабжения. Температура должна быть от 50 до 75 градусов. Если температура от 45 до 49 градусов, то тариф автоматически снижается на 10%, а если от 40 до 44 – на 30%. Если нет и +40, то платить можно по тарифу для холодного водоснабжения.
Что касается снижения тарифов, то оно возможно, когда коммунальная услуга не соответствовала заявленным качествам.
До этого сообщалось, что чиновники из правительства хотят уже в ближайшем будущем оставить около трех миллионов человек без возможности пользоваться газом.
Как рассказала глава энергетических и жилищных программ "Опора" Татьяна Бойко, с первого января такая угроза станет реальностью. Под ударом могут оказаться украинцы, которые не установили дома счетчик.
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