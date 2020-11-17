Правительство готовит новые правила, которые помогут "обуздать пандемию"

Об этом заявил во вторник, 17 ноября, глава Кабмина Денис Шмыгал во время выступления в Верховной Раде, пишет Интерфакс-Украина.

Новшества касаются цифровизации и централизации сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний.

"Сегодня хочу представить пять цифровых решений, которые должны помочь обуздать пандемию в Украине, которые будут введены в ближайшее время", - заявил Шмыгаль.

Среди новшеств:

совершенствование мобильного приложения "Дий вдома" с введением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции;

запуск электронного рецепта на лекарства;

расширение программы "Доступные лекарства";

введение электронного направления на ПЦР-тестирование

QR-коды для публичных мест.

Ранее мы сообщали, глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал ответственность украинцев за неношение масок в общественных местах.

По словам министра, не везде следует надевать маску на улице, а только там, где действительно скопление людей, и расстояние между ними менее метра, - к примеру, на остановках.

Как объяснил Степанов, механизм наложения штрафов будет похож на механизм взыскания штрафов во время нарушения правил дорожного движения. Ранее протоколы составлялись на месте происшествия и передавались в суд. Теперь же штрафы будут выписывать сразу на месте.

Отметим, за отсутствие маски или респиратора придется раскошелится от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан – от 170 до 255 гривен.

Напомним, что дикие штрафы в 170 тысяч гривен обрушились на украинцев, кого накажут