Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала смелый образ в розовом белье

Популярная модель с пышными формами каждый день блистает в новых образах и новом стиле. Так как девушка рекламирует одежду, она привыкла показывать что-то новое и иногда раздеваться на камеру, чтобы придать фото большей открытости и даже пикантности. Сама девушка этого не стесняется, ведь получить роскошное тело мечты ей помогла пластика и уколы красоты.

Поэтому модель заявляет, что не будет скрывать то, как изменилась. На представленном снимке видно, как выглядит ее бюст шестого размера после операций (раньше у Алены был нулевой размер), а также заметно, как удивительно плоско выглядит ее животик несмотря на то, что Алена не придерживается диет, а просто правильно питается, как она сама заявляет.

В розовом белье с кексами на бюсте модель выглядела правда необычно, ведь чаще она рекламирует более взрослые и открытые варианты нижнего белья.

«Perfect! ❤️; не могу представить свой профиль без таких вот фото, что вижу днем🤗; какой-то даже цвет нереальный 😍; идеальное утро должно начинаться с любви к себе и жизни; на ней хочется жениться и любоваться потом; Без ваших фото день и не день просто, что мы видим📸 😀 💪; мне хочется снова ее одеть, это так открыто️❤️; Wow 😍😍; кажется пора снимать остачу😉; Good morning my love want you; ее тело такое худое🧘‍♀️; В Киеве нынче жарко».

Ранее мы писали, что у девушки очень необычная фигура, которой она постоянно привлекает к себе внимание. Модель абсолютно не стесняется своего тела, поэтому зачастую ее наряды исключительно откровенные, без стеснения обнажающие ее выдающиеся достоинства.

Так и сегодня Алена разместила видео, на котором она сидит на кровати в белых брюках и лифчике, который явно на нее мал и не скрывает высокую грудь дивы. В руках у знаменитости – Айфон предпоследней модели, также отчетливо видны татуировки на теле девушки.

Фанаты бурно ореагировали на новый образ звезды. Всего за 10 минут они поставили почти 2,5 тысячи лайков и написали множество комментариев.

"Замечательно 😍😘💕 очень очень красиво; Чертовски хорошо выглядишь.🔥🔥🔥; Хорошенькая ❤️; Я без ума от тебя; Я люблю Звезду на заднем плане! ⭐️🔥. Симпатичный ❤️ Хх; Вы продаете нам мечты ❤; У вас простая сделанная внешность, типичная, этакая простушка, я не в восторге😢".

Напомним, что украинская Кардашьян с подружкой не удержали юбки на ветру, эффектные кадры

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян забыла про стыд, вывалив напоказ аппетитные «дыньки»

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без одежды соблазнительно выгнулась и поразила достоинствами фигуры