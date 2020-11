Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала сміливий образ у рожевій білизні

Популярна модель з пишними формами кожен день блищить в нових образах і новому стилі. Так як дівчина рекламує одяг, вона звикла показувати щось нове і іноді роздягатися на камеру, щоб надати фото більшої відкритості і навіть пікантності. Сама дівчина цього не соромиться, адже отримати розкішне тіло мрії їй допомогла пластика і уколи краси.

Тому модель заявляє, що не буде приховувати те, як змінилася. На представленому знімку видно, як виглядає її бюст шостого розміру після операцій (раніше у Олени був нульовий розмір), а також помітно, як дивно плоско виглядає її животик незважаючи на те, що Олена не дотримується дієт, а просто правильно харчується, як вона сама заявляє.

У рожевій білизні з кексами на бюсті модель виглядала правда незвично, адже частіше вона рекламує більш дорослі і відкриті варіанти нижньої білизни.

«Perfect! ❤️; не можу уявити свій профіль без таких ось фото, що бачу вдень🤗; який-то навіть колір нереальний 😍; ідеальне ранок повинно починатися з любові до себе та життя; на ній хочеться одружуватися і милуватися потім; Без ваших фото день і день не просто📸 😀 💪; мені хочеться знову одягнути її, це так открыто️❤️; Wow 😍😍; здається пора знімати остачу😉; Good morning my love you want; її тіло таке худе🧘♀️; У Києві нині спекотно».

Раніше ми писали, що у дівчини дуже незвичайна фігура, якій вона постійно привертає до себе увагу. Модель абсолютно не соромиться свого тіла, тому часто її вбрання виключно Відверті, без сорому оголюють її видатні достоїнства.

Так і сьогодні Олена розмістила відео, на якому вона сидить на ліжку в білих брюках і ліфчику, який явно на неї малий і не приховує високі груди Діви. В руках у знаменитості-Айфон передостанньої моделі, також чітко видно татуювання на тілі дівчини.

Фанати бурхливо ореагували на новий образ зірки. Всього за 10 хвилин вони поставили майже 2,5 тисячі лайків і написали безліч коментарів.

"Чудово 😍 😘 💕 дуже дуже красиво; чертовски добре виглядаєш.🔥 🔥 🔥 ; Гарненька❤️; я без розуму від тебе; я люблю зірку на задньому плані! ⭐️🔥. Симпатичний ❤️ Хх; ви продаєте нам мрії ❤; у вас проста зроблена зовнішність, типова, така простачка, я не в захваті😢".

